泰國COVID-19疫情再起 預估跨年後逐漸趨緩

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）泰國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）近日疫情再起，政府下令公立醫院和疫苗施打中心再度提供免費的疫苗施打服務；泰國政府預估這波疫情應可在跨年後逐漸趨緩。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，公共衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）在28日的記者會提醒民眾，近日確診病例有上升趨勢，不過多數是輕症病患，政府預估跨年後疫情趨緩。

公共衛生部疾病管制署官員查克拉（Chakrarat Pittayawonganon）指出，疫情再起是因為民眾已恢復正常生活，而且大部分的人已經好一段時間沒有接種疫苗。

根據公共衛生部統計，11月20日起的這週，平均每天有702人因為感染COVID-19住院，這數字是11月初的兩倍；而11月20日這週有74人死亡，比起10月30起的那週死亡40人，也幾乎是兩倍。

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泰國公視（Thai PBS）報導，歐帕表示，由於確診病例增加，民眾有接種疫苗的需求，因此公共衛生部已經下令所有公立醫院提供免費的疫苗施打服務，如果民眾需求高，政府也考慮使用行動疫苗車，讓老人家或是行動不便的民眾易於接種疫苗。

而泰國政府曾規劃挽賜中央車站（Bang Sue Grand Station）做為曼谷最大的免費疫苗施打站，因為疫情再起，挽賜中央車站的官方臉書宣布從12月開始，民眾可以預約到車站免費接種疫苗。（編輯：陳惠珍）1111130