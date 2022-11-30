日中聯合民調 逾56%中國受訪者認為台海將生爭端

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（中央社東京30日綜合外電報導）日中團體所做聯合民調顯示，超過56%的中國受訪者認為台灣海峽在數年內或將來會發生軍事爭端，日本方面也有近45%受訪者持相同看法。

日本每日新聞報導，位於日本東京的非營利組織「言論NPO」和中國國際出版集團今天公布第18次日中聯合民調結果。這是調查自2005年開始以來，首度在問題中納入台灣議題。

根據民調結果，有56.7%中國受訪者及44.5%日本受訪者認為，台灣海峽會在幾年內或是將來發生軍事爭端。

中國受訪者認為台海軍事爭端會發生在「數年內」的有16.2%，認為發生在「將來」的有40.5%，有29.9%中國受訪者認為台海未來不會發生軍事爭端；另有12.8%受訪者表示不清楚。至於造成台海緊張的起因國家或地區，52.5%中國受訪者認為是美國、25.8%認為是日美。

日本方面，只有9%受訪者認為台海未來不會發生軍事爭端，但不清楚的比率高達46.3%。談到造成台海緊張的國家，63.7%日本受訪者認為原因是中國，只有4%受訪者認為是美國或日美，由此可看出日本跟中國受訪者在認知上有著顯著差異。

另外，談到日中雙方對彼此的印象，35.2%的中國受訪者對日本印象良好，較前一年成長3.2個百分點；只有11.8%的日本受訪者對中國印象良好，但也較前一年增加2.8個百分點。

反之，62.6%中國受訪者對日本印象不好，較前一年減少3.5個百分點；雖然仍有高達87.3%的日本受訪者對中國印象不好，但也較前一年下降3.6個百分點。

日本受訪者從2012年以來，對中國印象不好的比率經常超過8成。

這項調查在今年7月23日到9月30日間、以日中兩國18歲以上男女為對象進行，總計獲得1000名日本人及1528名中國人回答。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1111130