歐盟提議設專責法庭審俄高官 扣押遭凍資產賠償烏

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（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天提出設立「專責法庭」，就烏克蘭戰爭讓俄羅斯高官受審的構想，並提議扣押遭到凍結的俄羅斯資產，尋求賠償烏克蘭戰爭損害的合法選項。

路透社報導，針對如何對因為制裁而遭到凍結的海外俄羅斯國有和私人資產進行合法扣押，歐洲聯盟、美國和其他西方家官員已經討論數月之久。

大部分歐盟成員國只有在遭到刑事定罪的前提下，扣押遭凍結資產才屬合法，這是問題癥結。同時，被列入黑名單的俄羅斯公民名下許多資產難以扣押或甚至難以凍結，因為相關資產登記在家族成員或人頭名下。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在聲明中指出：「我們已經攔下俄羅斯中央銀行（The Central Bank of Russian Federation）3000億歐元儲備，並且凍結俄羅斯寡頭190億歐元款項。」

她表示，歐盟和夥伴短期內可能管理有關資金並且進行投資，相關收益可能交給烏克蘭，最終成為戰爭損害的賠償。

「我們將會與夥伴就達成國際協議進行研議，使這可能實現。一致行動讓我們可以找到合法管道達成此事。」

法新社報導，范德賴恩在錄影聲明中還說：「繼續支持國際刑事法院（International Criminal Court）之外，我們也將提議設置一個得到聯合國支持的專門法庭，調查和起訴俄羅斯的侵略罪行。」

俄羅斯表示，凍結其央行儲備和公民資產屬非法行徑。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111130