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印尼西爪哇再傳6.4地震 民眾嚇得衝到屋外

2022/12/3 20:19
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（中央社雅加達3日綜合外電報導）印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，境內西爪哇省（West Java）地區今天發生規模6.4地震，震源深度為118公里，民眾嚇得衝到建築物外。

路透社報導，印尼氣象氣候暨地球物理局指出，發生在陸地上的地震不具引發海嘯的可能性。離震央逾280公里遠的印尼首都雅加達（Jakarta）也對這場地震有感。

目前沒有關於損害或傷亡的通報。印尼當局表示，他們正在檢視災情，尤其是距離震央最近的城鎮牙律（Garut）。

部分西爪哇省城市居民在社群媒體上指稱，他們感覺到強烈地震。在西爪哇省首府萬隆市（Bandung），一名路透社記者表示，一家飯店的客人們衝到建築物外，但隨後回到屋內。

印尼氣象氣候暨地球物理局局長德威科里塔（Dwikorita Karnawati）指出，目前未偵測到餘震，但她警告民眾應保持警戒。

她告訴印尼地方新聞頻道羅盤電視台（Kompas TV）：「目前一切小心為上。」

印尼西爪哇省席安約（Cianjur）上月才發生規模5.6淺層地震，造成逾300人死亡。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1111203

#印尼
#路透社
#西爪哇省
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