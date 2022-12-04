日本修訂安保文件 擬建構整合防空反飛彈系統

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本政府12月中旬將修訂國家安全保障戰略等「安保3文件」，考慮載入建構整合防空反飛彈（IAMD）系統，藉此加強防空能力，與美軍同步作戰。

日本產經新聞報導，多名知情人士透露，日本政府正研議在本月中旬修訂的安保3文件中載入建構整合防空反飛彈（Integrated Air and Missile Defense，IAMD）能力，以統合因應來自空中的威脅。隨著日本將擁有可攻擊敵方飛彈據點的「反擊能力」，日本考慮修改現行以攔截飛彈為主的作法，以便與美軍同步調。

美軍正推動IAMD，對於彈道飛彈、巡弋飛彈或無人機等來自空中的威脅，可藉由指揮控制系統下令進行最適當的攻擊或攔截。

日本在2018年修訂現行防衛政策指南「防衛計畫大綱」中載入總合飛彈防空策略，這是以神盾艦、配備愛國者3型飛彈（PAC-3）等陸海空自衛隊防空裝備連結的自動警戒管制系統，以下令進行最有效攔截飛彈的手段。

IAMD則是對於敵方的飛彈攻擊防範於未然，對敵方基地進行攻擊作戰的手段。相較於IAMD，日本現行的總合飛彈防空作法僅限於攔截入侵的飛彈。

本月2日，日本執政聯盟的自民黨、公明黨針對修訂安保3文件一事召開會議後，對於日本將擁有反擊能力達成共識。日本政府方面也表示將引進IAMD。

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報導指出，即使日本擁有反擊能力也還不夠，日本政府正研議具體手段，升級12式地對艦誘導彈（Type 12 surface-to-ship missile），將其射程從不到200公里，改良到超過1000公里；或者是向美國採購戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）等外國製飛彈。

考慮到掌握目標情報、打擊效果判斷等，日本很可能仰賴美國的系統，實質上將成為美日聯合作戰，因此日本自衛隊如何與美軍合作將是一項重要課題。（編輯：周永捷）1111204