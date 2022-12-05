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2021年武器貿易增幅 因全球供應問題受限

2022/12/5 11:17
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（中央社斯德哥爾摩5日綜合外電報導）斯德哥爾摩國際和平研究所今天表示，2021年武器和軍事服務銷售額成長，但受到與COVID-19疫情相關的全球供應問題限制，而俄烏戰爭使需求增加，同時供應困難加劇。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的最新報告指出，前百大軍火公司2021年銷售的武器和相關服務總額為5920億美元，比前一年增加1.9%。然而，增幅受到廣泛供應鏈問題的嚴重影響。

斯德哥爾摩國際和平研究所高級研究員田楠（Nan Tian）告訴法新社：「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的持久影響真正開始在軍火公司中顯現出來。」

勞動力短缺和原物料採購困難造成的干擾，已在減緩公司生產武器系統和按時交貨的能力。

田楠說：「因此，我們真正看到的是，2021年武器銷售成長速度可能會低於許多人的預期。」

這份研究報告的作者表示，預期俄羅斯入侵烏克蘭也將使供應鏈問題惡化，部分原因是「俄羅斯是武器生產所用原物料的一大供應國」。

但俄烏戰爭同時增加了需求。田楠表示，「未來幾年需求肯定會增加」，但同時很難評估會增加多少，他指出兩個會影響需求的因素。

首先是向烏克蘭運送價值數以億計美元武器的國家，將尋求補充庫存；其次是日益惡化的安全環境意味著「各國正在尋求採購更多武器」。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111205

#田楠
#俄烏戰爭
#武器
俄烏戰爭
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