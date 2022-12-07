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越南國家主席訪韓 雙邊允加強國防產業合作

2022/12/7 15:39
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（中央社記者陳家倫河內7日專電）越南國家主席阮春福與韓國國會議長金振杓6日同意加強兩國國防產業的合作以及技術轉移。

越南外交部今天發布新聞稿指出，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）以及金振杓高度評價越、韓在國防安全方面的合作，尤其是韓國支持越南加強海上執法力量的能力。

越韓兩國在安全與國防上保持多種對話機制，雙方在根據國際法維護南海的安全與海上自由享有共同的願景。

阮春福應韓國總統尹錫悅邀請，自4日至6日對韓國展開國是訪問。

越南與韓國雙邊關係在5日升級為全面戰略夥伴。

雙方領導重申兩國經貿往來目標，2023年雙邊貿易額要增加至1000億美元，到了2030年要增加至1500億美元。

阮春福結束對韓國的訪問後，已於今天清晨返抵越南首都河內市。

越通社（VNA）報導，此行是阮春福就任越南國家主席後首次訪韓，也是時隔11年越南首位訪韓的國家主席。此外，自尹錫悅上任韓國總統職務後，阮春福是首位到訪韓國的外國領導人，充分體現韓國重視對越南關係。（編輯：馮昭）1111207

#阮春福
#越南
#韓國
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