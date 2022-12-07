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父母反疫苗阻病童輸血手術 紐西蘭法院介入救命

2022/12/7 19:49
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（中央社威靈頓7日綜合外電報導）紐西蘭一名嬰兒因心臟疾病須緊急進行救命手術，其父母卻因潛在捐血者可能接種COVID-19疫苗而阻止手術進行。奧克蘭高等法院今天下令取得嬰兒部分監護權，允許手術進行。

法新社報導，這名6個月大的「W寶寶」罹患肺動脈瓣膜狹窄的心臟疾病，但寶寶的父母不願讓孩子注射任何接種過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）mRNA疫苗者的血液。

法院在聲明中表示：「最重要的問題在於，原訂的治療方式是否符合（寶寶的）最佳利益。」

這名孩子目前正處於「法院的（醫療）監護」之下，直到「他的手術完成」並康復，最晚將持續到1月底。

裁決書指出，嬰兒的父母「在其他各方面」仍維持監護人身分，並將「適時獲悉W寶寶的病情和治療進度」。

這對父母要求提供未接種疫苗的血液給嬰兒使用，被衛生當局以不切實際和不必要等原因拒絕。

紐西蘭的血液服務機構接受民眾捐血時，並未區分這人是否曾經接種COVID-19疫苗，因為使用接種過疫苗的血液不會造成額外風險。（譯者：張茗喧/核稿：楊昭彥）1111207

#紐西蘭
#法新社
#奧克蘭高等法院
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