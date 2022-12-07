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環保人士警示氣候變遷 米蘭史卡拉歌劇院門口潑漆

2022/12/7 21:55
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（中央社米蘭7日綜合外電報導）環保人士今天在義大利米蘭市著名的史卡拉歌劇院（La Scala Opera House）入口處投擲油漆，這是他們最近在歐洲一系列抗議行動的一部分，為的是吸引大眾關注氣候變遷。

法新社報導，史卡拉歌劇院新一季今晚盛大開幕，預定演出「鮑里斯．戈杜諾夫」（Boris Godunov），環保人士清晨搶先抗議。

根據法新社在場的攝影記者說，環保團體「最後一代」（Last Generation）的5名氣候環保人士在早晨7時30分後不久，將油漆桶丟向歌劇院建築的外牆和門廊內。

「最後一代」環團在聲明中寫道：「我們決定用油漆弄髒史卡拉歌劇院，要求今晚將出席觀賞演出的政客把藏在沙子裡的腦袋伸出來，進行干預以拯救人類。」

亮粉色、電藍色和藍綠色的油漆濺到人行道上，警方迅速趕到現場，逮捕環保人士將他們帶上警車送走。

史卡拉歌劇院一組清潔人員稍後開始沖洗建築物，抗議人士所潑的非永久性油漆似乎已被完全清除。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111207

#史卡拉歌劇院
#法新社
#鮑里斯．戈杜諾夫
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