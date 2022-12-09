更多編輯台推薦新聞：
伊朗女性挺身掀起頭巾革命 獲選時代雜誌年度英雄
國際

伊朗女性挺身掀起頭巾革命 獲選時代雜誌年度英雄

賈吉傳9年110億留洋基 MLB自由球員史上最肥約
運動

賈吉傳9年110億留洋基 MLB自由球員史上最肥約

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美眾院通過國防授權法案 提供台灣5年百億美元軍援
首頁 / 國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27個成員 2023年生效

2022/12/9 04:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾8日綜合外電報導）克羅埃西亞今天獲准加入歐洲的自由旅行區域「申根區」（Schengen Area），但保加利亞和羅馬尼亞仍被排除在外，因為奧地利基於擔心無證移民而帶頭反對。

路透社報導，申根區成員國內政部長在布魯塞爾結束緊繃的談判後，克羅埃西亞獲准加入成為申根區第27個成員國。

自2023年起，民眾往來克羅埃西亞與申根區其他國家時，就不用再停下來接受邊境檢查。

申根區是全球最大的自由旅行區，被視為歐洲整合的主要成就之一。

一名司機貝尼奇（Nenad Benic）今天在布瑞加納（Bregana）排隊過境，準備從克羅埃西亞入境斯洛維尼亞。他說這麼一來，旅程和等待時間都將縮短。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）表示：「致克羅埃西亞公民，歡迎，恭喜！」

「致羅馬尼亞和保加利亞公民，你們值得擁有申根區完整成員身分和自由移動的權利…我跟保加利亞與羅馬尼亞公民同感失望。」

羅馬尼亞總理丘卡（Nicolae Ciuca）表示失望，且會再次申請加入申根區。他說：「我們很遺憾，而且老實說，並不懂奧地利的執拗立場。」

保加利亞外交部長也說會再度嘗試。（譯者：楊昭彥）1111209

#克羅埃西亞
#申根區
#羅馬尼亞
克羅埃西亞
日本PK戰敗北止步世足16強 藍武士奮戰踢出精采比賽獲讚賞 克羅埃西亞世足PK戰攔3記日本射門 門將展「天網」傳統
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族