救援船被迫漂流21天 移民安置問題釀義法衝突

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搭載234名移民的救援船「海洋維京號」在地中海漂流21天，11日在法國土倫港靠岸。這起事件讓難民管理議題再次浮出檯面，更引發義法外交危機。（圖取自twitter.com/SOSMedIntl）

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（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）因義大利拒絕而在地中海漂流21天的難民救援船今天終於在法國停靠。雙方政府互相指責「不負責」與「不合理」，事件不僅使歐洲難民管理議題再次浮出檯面，更引發義法外交危機。

地中海救援組織（SOS Mediterranee）救援船「海洋維京號」（Ocean Viking）搭載的234名移民11日終於在法國地中海港口土倫（Toulon）港靠岸。

義大利過去3週無視法國、歐盟的呼籲與譴責，一再拒絕這艘船的停靠請求，迫使船隻在地中海漂流。歐盟執委會期間要求義大利依據「法律與道德義務」，允許船隻靠岸。

法國政府昨天宣布，將依人道考量讓難民船靠岸，結束「海洋維京號」21天漂流記。難民隨後搭乘巴士抵達鄰近潟湖島作為「國際等待區」的渡假營地。等待的20多天中，將有醫療團隊與國安團隊進行檢查，再分配到其他國家安置。

法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）批評義大利拒絕讓人道船隻停靠，是「令人無法接受的決定」。他認為，「這不是一個有責任歐洲國家的行為」，並揚言，義大利的態度將會對雙邊與義歐關係帶來「極嚴重後果」，包括法國立即喊停從義大利接受3500位難民的計畫，法國警隊也將加強巡查義法邊境的公路、管哨站與車站。

義大利新任總理、極右派領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）承受法國砲火。她今天也譴責法國對此事的反應「具攻擊性、無法理解且不合理」。

以「反移民」為競選主要口號的梅洛尼表明，希望能為移民問題找到「歐洲解決方案」。她說：「和法國、西班牙、希臘、馬爾他或其他國家吵架是不明智的，我想找到共同解方」。

事件引發法、義外交危機，也讓歐洲難民接收與安置問題再度浮出檯面。許多分析師表示，問題點為歐洲2019年修正的移民安置系統。這份文件規劃歐盟成員國與申根區國家，每年自願接收逃至義大利等國的8000位難民。

若有國家不願接收難民，則應該金援參與安置的國家。然而這份文件並沒有司法強制性，盼歐盟在「團結」與「自願」的前提下進行協調，且目前只有13國簽署。

巴黎表示，若義大利開放港口，「海洋維京號」一部分的難民還是會由法、德等簽約國安置。

然而義國內政部長皮耶多西（Matteo Piantedosi）昨天提出反駁數字，指出義大利今年已接納近9萬位移民，然而承諾要協助安置其中8000人的其他歐洲國家至今也只接收了117人。

皮耶多西認為安置系統完全不夠，義大利無法單打獨鬥，且法國的反應過大，「我們只是說，義大利無法接收所有選擇來歐洲的非洲移民」。

梅洛尼今天重申，歐洲移民管理系統中「有些事情無法運作」，而且沒有任何一份協議規定，「義大利應是地中海唯一能登陸的港口」。

4日，義大利表示西西里港將接收一艘德國非政府組織人道救援組織（SOS Humanity）船隻停靠，這艘船載有179名在地中海獲救的移民，讓醫務人員進行健康檢查。

對於歐洲移民安置與分配措施，地中海救援組織（SOS Mediterranee）盼歐盟能找到更長期的機制，「海洋維京號令人無法接受的情況，凸顯歐洲國家為受困地中海移民制定停靠與長期安置機制的迫切性」。

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法國政府宣布，將接收船上3分之1的難民，其餘難民將由德國、克羅埃西亞、羅馬尼亞、保加利亞、立陶宛、馬爾他、葡萄牙、盧森堡、愛爾蘭、芬蘭與挪威11國共同協助安置。達馬南強調，被安置的對象必須符合「庇護資格」，不符合者將直接被遣返回國。

然而法國國內對此態度也極度分歧。法國極右派政治人物皆極力反對政府接收，認為這是人蛇集團的勝利，接下來將有更多移民以此方法入境。尤其日前巴黎才剛發生12歲少女慘遭性侵虐待後藏屍櫃中，兇手便是已收到驅逐出境通知的阿爾及利亞籍移民，預計移民接收與安置的辯論將會於法國持續延燒。（編輯：林憬屏）1111112