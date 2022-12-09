衛報：伊朗安全部隊鎖定抗議女性臉胸下體開槍

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（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）英國「衛報」今天報導，根據伊朗各地多名受訪醫護人員說法，伊朗安全部隊在攻擊參與反政府抗議活動的女性時，會鎖定她們的臉、胸部和陰部開槍。

「衛報」（The Guardian）報導，多名私下治療示威群眾以免被捕的醫師和護理師說，他們起初注意到此事是因為發現女性受傷部位時常與男性不同，男性被霰彈槍子彈打中的部位，較常出現在腿部、臀部和背部。

受訪的10位醫療專業人員對傷勢的嚴重性提出警告，說這恐會對數以百計伊朗年輕人造成永久性傷害。他們說，女性、男性和孩童的眼睛中槍尤為常見。

伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）一名醫師表示，有關當局以不同方式鎖定男性和女性攻擊是「因為他們想摧毀這些女性的美貌」。

這名醫師說：「我曾治療一名20歲出頭的女性，她的陰部被2顆子彈擊中，大腿內側還卡了10顆子彈。這10顆子彈容易移除，但處理另外2顆是一大挑戰，因為卡在尿道和陰道口之間，感染風險很大，因此我讓她去找信賴的婦科醫師。她說她在抗議時，有10名安全人員包圍她，並朝她的陰部和大腿開槍。」

這名醫師表示，目睹這些傷者痛苦的經歷讓他留下心理創傷，因為任何女子都有可能成為受害者，「有可能是我的女兒」。

衛報尋求伊朗外交部就這些醫護的指控發表評論，但對方尚未回應。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111209