更多編輯台推薦新聞：
克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效
國際

克羅埃西亞獲准成為申根區第27成員國 明年生效

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天
國際

秘魯30年8總統被拉下馬 最短任期只做6天

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂
運動

足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

衛報：伊朗安全部隊鎖定抗議女性臉胸下體開槍

2022/12/9 13:39（12/9 13:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）英國「衛報」今天報導，根據伊朗各地多名受訪醫護人員說法，伊朗安全部隊在攻擊參與反政府抗議活動的女性時，會鎖定她們的臉、胸部和陰部開槍。

「衛報」（The Guardian）報導，多名私下治療示威群眾以免被捕的醫師和護理師說，他們起初注意到此事是因為發現女性受傷部位時常與男性不同，男性被霰彈槍子彈打中的部位，較常出現在腿部、臀部和背部。

受訪的10位醫療專業人員對傷勢的嚴重性提出警告，說這恐會對數以百計伊朗年輕人造成永久性傷害。他們說，女性、男性和孩童的眼睛中槍尤為常見。

伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）一名醫師表示，有關當局以不同方式鎖定男性和女性攻擊是「因為他們想摧毀這些女性的美貌」。

這名醫師說：「我曾治療一名20歲出頭的女性，她的陰部被2顆子彈擊中，大腿內側還卡了10顆子彈。這10顆子彈容易移除，但處理另外2顆是一大挑戰，因為卡在尿道和陰道口之間，感染風險很大，因此我讓她去找信賴的婦科醫師。她說她在抗議時，有10名安全人員包圍她，並朝她的陰部和大腿開槍。」

這名醫師表示，目睹這些傷者痛苦的經歷讓他留下心理創傷，因為任何女子都有可能成為受害者，「有可能是我的女兒」。

衛報尋求伊朗外交部就這些醫護的指控發表評論，但對方尚未回應。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1111209

#衛報
#伊朗
#伊朗外交部
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族