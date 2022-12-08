鎮壓頭巾革命 伊朗首度處決抗議者

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（中央社德黑蘭8日綜合外電報導）官媒伊朗通訊社報導，伊朗今天處決一名因傷害巴斯杰民兵組織成員而被定罪的男子，這是伊朗在近3個月頭巾革命抗議活動中首度執行死刑。

伊朗通訊社（IRNA）報導：「暴徒謝卡里（Mohsen Shekari）9月25日封鎖（德黑蘭）沙塔可汗大道（Sattar Khan Boulevard），並刺傷一名和伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards）有關聯的巴斯杰（Basij）民兵組織成員左肩，他今天上午在伊朗首都伏法。」

路透社報導，出身伊朗庫德族的22歲艾米尼（Mahsa Amini）9月16日因涉嫌違反伊朗女性穿著規定，而被宗教警察羈押死亡後，所爆發的全國性抗議活動是該國自1979年建立政教合一的伊朗伊斯蘭共和國以來面臨的最大挑戰之一。

半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）確認遭處決者是謝卡里，但沒有提供更多細節。

伊朗當局不斷鎮壓抗議活動，伊斯蘭革命衛隊5日讚揚司法部門強硬立場，並鼓勵它迅速和果斷地對遭指控「危害國家安全和伊斯蘭罪行」的被告作出判決。

司法部門發言人塞塔益西（Masoud Setayeshi）6日宣布，被控殺害巴斯杰民兵組織成員阿賈米安（Rouhollah Ajamian）的5人被判處死刑，他們可以上訴。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1111208