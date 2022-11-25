UN人權理事會譴責伊朗鎮壓行為 表決支持國際調查

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（中央社日內瓦24日綜合外電報導）聯合國人權理事會今天譴責伊朗血腥鎮壓為抗議庫德族女子艾米尼之死和平示威的群眾，以25票贊成、6票反對、16票棄權通過就此展開國際調查。

法新社報導，儘管德黑蘭當局大力遊說阻撓，中國政府直到最後一刻仍努力削弱相關決議，由47個成員國組成的聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）仍有高於預期的多數國家支持對伊朗政府鎮壓抗議行動展開調查。

這次投票通過時，全場掌聲如雷，投下反對票的6個國家包括亞美尼亞、中國、古巴、厄利垂亞、巴基斯坦和委內瑞拉。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）讚揚這項投票結果，認為這結果表明聯合國人權理事會「意識到伊朗局勢的嚴重性」。

另有許多西方國家外交官在會中發言，譴責伊朗的鎮壓行動。

這次緊急會議由德國及冰島提議，並在50個國家支持下舉行，會中討論長達2個月的抗議行動對伊朗局勢的影響，會議結束前進行投票。

伊朗此次示威活動的導火線是庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死。22歲的艾米尼今年9月涉嫌違反基於伊斯蘭教律法（Sharia law）的嚴格女性著裝規定被捕，並於拘留期間死亡，在伊朗各地掀起抗議浪潮。

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在今天會議中，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）堅持「必須停止不必要和過度使用武力」。他告訴記者，他曾提議訪問伊朗，但並未收到德黑蘭當局的回應，並指出自艾米尼死後，已有超過300人喪命。

然而，伊朗政府在今天會後譴責西方國家。伊朗代表卡里米（Khadijeh Karimi）表示，歐洲和美國「缺乏向其他國家就人權說教的道德威信」。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111125