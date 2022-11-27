抗議艾米尼之死遭捕 伊朗著名足球員與記者獲釋

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（中央社巴黎26日綜合外電報導）伊朗庫德族女子艾米尼之死掀起的反政府示威行動中，最知名的其中兩位人物，前國際足球員加富里（Voria Ghafouri）以及異議人士羅納吉（Hossein Ronaghi），據報已保釋出獄。

法新社報導，加富里本身也是庫德族人並屢屢聲援反政府抗議活動，他24日在進行球隊訓練後遭到當局逮捕，理由是「玷污國家隊聲譽並散布反對國家政權的政治宣傳」。

加富里曾多次披上國家隊戰袍，截至2019年共代表伊朗出賽28次國際賽事，包括2018年俄羅斯世界盃足球賽。他2022年卡達世足賽被排除在國家隊之外，日前遭當局逮捕後，引發外界強烈抗議。

羅納吉則是從9月中旬抗議行動爆發後不久便遭當局羈押至今；由於他發動了2個多月的絕食抗議，外界對他健康的擔憂與日俱增。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）透過社群媒體發文表示：「加富里和羅納吉已保釋出獄。」伊朗改革派報紙「東方報」（Shargh）同樣報導加富里獲釋。

羅納吉的兄弟哈山（Hassan）在推特（Twitter）表示，羅納吉今晚獲釋接受治療。他的父親阿瑪德（Ahmad）上傳一張羅納吉在醫院的照片，說羅納吉絕食64天後已經獲釋。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因頭巾不符合規定，9月13日在伊朗首都德黑蘭被警方拘捕後陷入昏迷，9月16日逝世，此事在伊朗掀起抗議浪潮。

根據聯合國說法，約1萬4000人在德黑蘭當局的鎮壓行動中被捕。

遭羈押的人士包括數十名知名新聞工作者、文化界人物、律師和體壇人士。

37歲的羅納吉是「華爾街日報」（The Wall Street Journal）特約記者，多年來一直是伊朗境內最無懼於批評德黑蘭當局的人士之一。

羅納吉9月24日遭到逮捕後被送往伊文（Evin）監獄。家人曾表示，羅納吉有腎臟方面的健康問題，恐有生命危險。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111127