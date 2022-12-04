抗議浪潮持續 伊朗總統盛讚伊朗是自由保障者

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（中央社杜拜3日綜合外電報導）聯合國表示伊朗當局鎮壓反政府抗議民眾已造成300多人喪生，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）今天卻稱讚伊朗伊斯蘭共和國是權利和自由的保障者，為執政體系辯護。

22歲的伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）9月疑因未戴好頭巾，遭嚴格執法的宗教警察羈押後死亡，在伊朗國內掀起大規模抗議潮，迄今來到第3個月仍未見趨緩。

路透社報導，艾米尼之死引發伊朗社會各階層憤怒人士共鳴，如今示威活動已演變成人民起義，對教士領導階層構成自1979年伊斯蘭革命以來最重大的挑戰之一。

與此同時，社群媒體上流傳的一段影片顯示，伊朗女子競技攀岩好手雷卡比（Elnaz Rekabi）的家疑似遭到當局拆除。她10月在韓國參加亞洲錦標賽時未包伊斯蘭頭巾，外界普遍認為她藉此力挺艾米尼之死引發的抗議潮，但她事後現身稱未包頭巾「非出於故意」，被質疑遭強迫自白。

官方媒體今天援引西北部桑揚省（Zanjan）司法部門負責人的話指出，動手拆屋是因這家人沒有建築許可，且拆屋裁決4個月前就已經發布。

抗議者對當局殘酷的鎮壓手段不為所動，他們高舉反對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的標語，並一再要求伊朗政府下台。

社群媒體流傳的影片顯示，首都德黑蘭（Tehran）部分地區今晚再次爆發抗議活動，包括哈夫豪茲（Haft Howz）可以聽見抗議者高喊「殺人犯哈米尼應被處決」。路透社無法立即驗證影片的真實性。

伊朗革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（Amirali Hajizadeh）近日表示，最近騷亂造成包括安全部隊成員在內的約300人喪生。

聯合國伊朗人權問題特別報告員芮曼（Javaid Rehman）表示有300多人在抗議活動中喪生，包括40多名兒童。

總部位於海外的伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）數據則顯示，截至本月2日已有469名抗議者慘遭殺害，其中包括64名未成年人。這個組織說，有61名政府安全部隊人員喪生；據信有多達1萬8210名抗議人士被捕。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111204