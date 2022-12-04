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艾米尼之死引發2個多月抗議 伊朗廢除道德警察
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艾米尼之死引發抗爭後 伊朗將檢討頭巾法

2022/12/4 14:42（12/4 19:13 更新）
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伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。（美聯社）
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。（美聯社）
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（中央社德黑蘭3日綜合外電報導）伊朗努力平息兩個多月來與服裝要求相關的抗爭之際，今天表示，正在審查1條有數十年歷史、要求女性遮蓋頭部的法律。

法新社報導，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌藐視伊斯蘭教法而被道德警察逮捕，並於9月16日死亡後，抗議活動席捲伊朗。

示威者焚燒頭巾，高喊反政府口號。艾米尼去世後，越來越多女性不再戴頭巾，尤其是在德黑蘭時尚的北部地區。

伊朗總檢察長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）表示，「國會和司法部門都在研究」是否需要修改法律。

半官方媒體「伊朗學生通訊社」（ISNA）報導，蒙塔茲瑞並未具體說明這兩個主要掌握在保守派手中的機構，可以修改法律的哪些內容。

蒙塔茲瑞說，審查小組11月30日與國會的文化委員會見面，「1、2週內就會看到結果」。

伊斯蘭革命4年後，1983年4月，伊朗婦女戴頭巾成為強制規定。在1個保守派堅持認為應該強制戴頭巾，改革派則希望把選擇權留給個人的國家，這仍是高度敏感的問題。

今年7月，極端保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）呼籲動員「所有國家機構執行頭巾法」，但許多女性繼續違反規定。

9月，伊朗主要改革派政黨呼籲廢除強制性頭巾法。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1111204

#蒙塔茲瑞
#艾米尼
#伊朗
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