波音關閉莫斯科基地 拓新據點廣徵航空工程人才

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（中央社記者張欣瑜舊金山10日專電）波音今年受到俄烏戰爭影響，已關閉莫斯科基地運作，轉而將工程移往其他國家發展，並計劃在今年底前，於美國國內外招聘9000名工程師。美國之外，印度、波蘭和巴西等地都擴編迅速，印度已成為波音海外最大的據點。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）近日報導，在西方國家對俄羅斯侵略烏克蘭行為、採取制裁行動後，波音（Boeing）現已關閉其位於莫斯科的設計中心。

該設計中心於24年前設立，主要負責波音衍生機型像是747-8客機的工程結構。未來的美國總統專機空軍一號，就將升級成747-8，波音預計在2024年12月前交機。

波音在莫斯科的設計中心，原有1500名工程師，俄烏戰爭後，波音已安排640人轉往其他國家工作，到了9月該地僅剩下約5人。

波音工程策略運作副總裁哈伯（Lynne Hopper）說，只留下了少數國際太空站聯繫人員和設備銷售人員。另外，由於原本在俄羅斯的工作項目必須撤出，移轉到美國和其他國家，波音正在波蘭和巴西，建設新的工程中心。

西雅圖時報取得波音內部文件，顯示波音在俄烏戰爭後，全球人力布局出現明顯變化，經過2022這一年，俄羅斯會自波音的據點地圖上消失。

根據這份文件，今年負責商用客機相關任務的工程師，美國境內會維持1萬4500名，海外最多工程師的據點則是在印度，預計會有超過1100名，當中包括新擴編的475人。

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哈伯（Lynne Hopper）說，不管在美國或是其他國家，波音都面臨激烈的航空工程人才競爭，全球各地工程師只要能協助公司達成任務，波音都有興趣爭取。

不過，波音到其他地方招兵買馬，並非所有國家都願意買單，上個月，巴西的航空和國防產業團體，就援引憲法保護國家主權和國防產業的迫切性，控告波音公司的招聘是「掠奪行為」，並表示將阻止波音招聘巴西的工程師。（編輯：黃自強）1111211