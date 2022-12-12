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伊朗處死抗議者 人權組織憂恐更多人遭處決

2022/12/12 12:15
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）伊朗當絞死一名參與反政府示威的男子，為近3個月頭巾革命示威潮中首度執行死刑，引起國際社會強烈抨擊；人權組織警告，還有多名抗議人士也面臨被處決危險。

法新社報導，伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾遭宗教警察羈押後死亡，引發持續近3個月的示威。這是自1979年伊斯蘭革命推翻王室建政以來所遇到的最大挑戰。

伊朗當局稱抗議活動為「動亂」，並表示示威者是受到境外敵對勢力所慫恿。當局正採取鎮壓行動因應，維權人士表示政府目的是要讓大眾恐懼。

伊朗8日處決23歲的謝卡里（Mohsen Shekari），他因為攻擊一名安全部隊成員而被定罪。人權組織表示，他在接受倉促的審判過場之後旋即被處決。

伊朗司法機關到目前為止的通報顯示，已有11人因涉示威活動有關罪名遭判處死刑，但維權人士表示還有約12人也面臨被判處死刑的控罪。

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總部位於紐約的伊朗人權中心（CHRI）執行主任根米（Hadi Ghaemi）表示，除非外國政府「顯著加大」對伊朗外交和經濟施壓，否則世界「就是在為這場大屠殺開綠燈」。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，22歲的沙德瑞特（Mahan Sadrat）受「極不公平」審判僅一個月後，現即將被處決。沙德瑞特因在抗議活動中拔刀而被定罪，但他在法庭否認不法。（譯者：陳昱婷/核稿：陳亦偉）1111212

#伊朗
#沙德瑞特
#人權組織
謝卡里
伊朗處決抗議民眾 聯合國人權專員稱殺雞儆猴 伊朗頭巾革命持續近3個月 官方首度處決抗議者
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