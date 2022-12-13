歐盟與匈牙利敲定協議 化解援烏與企業稅等歧見

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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）歐盟各國政府今天與匈牙利達成協議，解決在2023年向烏克蘭提供金援的問題，並爭取到匈牙利同意實施全球最低企業稅制；匈牙利則獲得了運用歐盟資金的彈性。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）機構、成員國與匈牙利爭論數月，終於達成這項複雜協議，代表歐盟成員國政府的歐盟理事會（European Council）與不願具名的外交官今天闡述協議內容。

這代表烏克蘭明年將自歐盟預算獲得180億歐元（約新台幣5923億元）財政援助。

匈牙利一直反對透過穩定、可預測且較平價的管道提供金援，偏好透過成員國對烏克蘭的雙邊貸款方式提供援助。

此外，經濟合作暨發展組織（OECD）已同意在大型跨國企業營利而非為了稅務目的設置辦公室的地區徵收15%全球最低企業稅率，匈牙利也答應不行使否決權予以封殺。

一名歐盟外交官說，如果波蘭在14日之前撤銷對這項政策的反對意見，OECD推動的最低企業稅率就可成為歐盟法律。

為了換取匈牙利的同意，歐盟將批准匈牙利支出58億歐元歐盟復甦基金的計畫，但還要等匈牙利符合若干條件才會撥款。

歐盟首肯對匈牙利至關重要，因為如果沒有在年底前敲定支出計畫，匈牙利將無法挽回地失去70%的資金。

由於匈牙利不夠尊重法院獨立性、貪腐問題猖獗，歐盟執行委員會希望凍結提供給匈牙利的75億歐元資金，歐盟各國政府現在也同意將金額降至63億歐元。

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這筆款項目的是拉近與歐盟富裕成員國之間的生活標準差距，在匈牙利預計於2027年以前從歐盟預算取得的現金中，63億歐元相當於其中的55%。

一名歐盟外交官說：「我們達成協議：匈牙利不對全球最低企業稅與180億歐元援助烏克蘭資金行使否決權，而凍結的凝聚基金（Cohesion Fund）比率將減至總額的55%，匈牙利的復甦計畫也將獲得批准。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1111213