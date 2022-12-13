日相岸田擬增稅籌措防衛經費 發言「國民自己的責任」引網友熱議

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天重申將增稅籌措防衛經費增加所需部分財源，但發言提到「國民自己的責任」引發網友熱議。不僅如此，也有內閣大臣及自民黨內人士對增稅跟岸田意見相左。

日本每日新聞報導，岸田今天在執政黨自民黨一級主管會議上表示，徹底強化防衛能力是安全保障政策的一大轉變，且是劃時代的作為，「應該要思考負責任的財源，每位國民應視為自己的責任、背負這個重擔來因應」，重申部分財源將透過增稅方式籌措。

自民黨幹事長茂木敏充會後轉述說，岸田還提到持續受俄羅斯侵略的烏克蘭，「烏克蘭的不屈不撓已展現出，正是保衛自己的生活及國家這種每位國民的核心意識，比什麼都來得重要，希望大家能充分放在心上進行討論」。

這則新聞放上日本雅虎後引發網友熱議，大約2小時就累計逾萬則留言，部分網友批評「應該先檢視政府預算支出有沒有浪費並進行改正後再來增稅」、「增稅必然會造成少子化，這30年來已說明了」、「岸田沒有首相才幹應該下台」等。

產經新聞報導，經濟安全保障擔當大臣高市早苗日前透過推文表示「不解」岸田增稅本意。她今天在記者會上說，「我不認為自己所說的有錯，但首相擁有閣員任命權，所以如果因此被免職的話，那也是沒辦法的事」。

不只高市對增稅有意見，跟高市同樣被視為前首相安倍晉三愛將的自民黨政務調查會長萩生田光一，日前表示在2027年度前舉債因應防衛經費增加也是選項之一，「為提高防衛能力所需必要財源，不能排除例如國債在內的所有選項」。安倍生前主張以舉債來因應防衛經費增加。

經濟產業大臣西村康稔日前也說，「在這個時間點要增稅，應該慎重以對」。但西村今天強調「並不認為內閣看法不一致」，他身為內閣的一分子，十分理解岸田所下達的指示。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1111213