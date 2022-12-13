韓國官員：正與中國研議習近平訪韓

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國外交部官員今天表示，中國政府正就國家主席習近平訪韓事項進行研議，雙方也對此事展開外交溝通。但中方並未就此事發表公開立場。

韓國外交部長朴振與中國外交部長王毅12日視訊會議，談及未來將積極推動雙邊領導人互訪等合作。韓聯社報導，韓國外交部官員今天對媒體做以上表示，並稱雙邊外長會談也是為促進兩國領導人會談的努力之一。

朴振12日下午與王毅進行約1小時15分鐘的視訊會議，討論雙邊關係、朝鮮半島問題與國際局勢等議題，韓國外交部在會後發布新聞稿表示，雙邊決定共同促進習近平訪韓等領導人等級的交流。但中國外交部在會後發表內容卻未提及習近平訪韓可能。

韓國總統尹錫悅11月出席20國集團（G20）峰會也曾當面邀請習近平訪韓，當時習近平表示需待COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，同時邀請尹錫悅訪中。習近平上次訪韓是2014年，之後前韓國總統文在寅於2017年訪中。韓國輿論認為，依慣例這次應輪到習近平來訪。

對於媒體詢問是否會先促進習近平訪韓，再來討論尹錫悅訪中，官員說明：「我方先邀請習主席訪韓，中方表示正在研議，也認同應持續協商。」「之後習主席才邀請尹總統訪中，理論上按照時間順序應該是如此。」但官員也表示，這次外長會談並未明確討論相關內容。

至於若習近平訪韓有困難，當局是否考慮由尹錫悅先訪中，官員表示目前還是以討論習近平訪韓為優先。

12日韓中外長會談除商定促進雙邊領導人及外長互訪外，也將推動外交與國防2+2次長級對話，外交次長級戰略對話及人文交流促進委員會等雙邊高層交流活動；並將擴大供應鏈溝通、重啟自由貿易協定（FTA）協商、增開航班、活化文化內容及人文交流。中方雖未正式承認「限韓令」的存在，很有可能藉此契機放寬對韓國內容產業的限制。（編輯：陳惠珍）1111213