西方智庫評習近平訪沙烏地：分化西方與盟友

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京8日電）針對中國國家主席習近平訪問沙烏地阿拉伯並出席峰會，成為其密集外交攻勢一環。西方智庫分析，習近平意圖以「分而治之」策略挫敗西方和盟友間合作，為中國創造良性國際環境。

外媒並認為，中國意圖藉近來沙烏地與美國關係低潮，尋求外交、安全、人民幣國際化等方面的突破；而沙烏地經盤算後則認定，中國是不可或缺的經濟伙伴。

習近平7日前往沙烏地阿拉伯進行國是訪問，並出席第1屆「中國—阿拉伯國家峰會」及「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」，預定10日返國。而他曾於2016年2月訪問沙國。

綜合外電報導，習近平訪問期間將與沙烏地國王沙爾曼（King Salman）舉行雙邊會談，沙國實際掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）也將出席，並可能達成總金額300億美元的若干雙邊協議。

同時，習近平在出席上述2場峰會期間，中國也將與波斯灣區的阿拉伯國家簽署數十項涉及能源、安全和投資的協議和諒解備忘錄。

英國廣播公司（BBC）中文網報導，中國與沙烏地的經貿關係可概括為「總量巨大、結構單一」。兩國貿易額從1990年建交時的4億美元成長到2021年的870多億美元，且沙國27%的石油出口及25%的化學品出口都銷往中國，中國從沙國進口的95%集中在石油和化學品。

報導指出，對中國而言，習近平此行的潛在收獲之一就是進一步擴展經貿領域。像是基建，沙烏地提出「2030願景」，目的是減少本國經濟對石油的依賴，其中就包括建立汽車工業、軍工產業、通信產業及「未來城」（NEOM），涉及5000億美元。而中國在新能源汽車、5G和基建的優勢，可能成為雙方拓展合作的領域。

此外，中國尋求在部分石油交易中使用人民幣結算，將大大促進人民幣國際化程度。華爾街日報3月間即曾報導，沙烏地正考慮將部分銷往中國的石油以人民幣結算以代替美元，只是後來沒有進一步動作。但因為沙國在戰略和安全上與美國關係極深，推動人民幣結算難度可能極大。

在COVID-19疫情近3年後，中國密集開展外交活動，習近平過去1個月內會見超過30國領導人。經濟學人智庫（EIU）向BBC分析，習近平密集進行外交接觸，目的是為中國創造一個更良性的國際環境，且採取「分而治之」策略以挫敗西方大國和其盟友間更多的合作。然而，EIU不認為這個目標能實現。

報導指出，中國想趁美國在中東收縮尋求更大外交突破。其中包括突破現有能源交易範疇，在更廣泛的經貿領域達成合作。若能在人民幣國際化、安全合作上進一步突破，將為中國、美國、中東三方關係注入新變量。

歐亞集團（Eurasia Group）中東和北非地區負責人卡梅爾（Ayham Kamel）認為，沙烏地擴大與中國的關係當然有風險，會適得其反，導致美沙關係進一步惡化。但沙國計算戰略得失後認為，必須接納北京，因為中國已成為「不可或缺的經濟伙伴」。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中東項目主任艾爾特曼（Jon Alterman）認為，儘管沙烏地與中國的關係似乎比與美國的關係發展快得多，但實際關係無法比擬。「無論複雜度還是親密性，都相去甚遠」。（編輯：周慧盈）1111208