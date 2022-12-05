習近平外交風格轉向務實？美媒不認大野狼會變小綿羊

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（中央社台北5日電）中共總書記習近平自20大後在國內外會晤逾20位國家領導人，戰狼外交風格似轉朝修復國際關係；但華盛頓郵報指出，轉向務實是為自身利益，緊張緩解是暫時性，讓北京能長期與華盛頓競爭。

美國之音今天報導，在經歷近3年的疫情封閉和隱居後，習近平自10月中旬20大打破慣例連任第3任總書記，為未來無限期統治鋪平道路以來，在國內以及藉出席20國集團（G20）領袖峰會及隨後的亞太經濟合作會議峰會（APEC），會晤了至少26位國家或政府領導人，展開了新一輪的魅力攻勢，塑造自己的務實一面。

另華盛頓郵報4日報導，在中國20多個城市及近百所高校近期爆發大規模反封控抗議，甚至喊出要「習近平下台」口號之後，外交活動仍然沒有停頓。

12月1日，當警察在各地上門約談和搜捕曾參加「白紙運動」示威的抗議者的同時，習近平在北京會晤了歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel），呼籲中國與歐盟和平共處。

報導指出，習近平這一新的姿態是從疫情期間中國展示的非常具有好鬥性的「戰狼外交」風格的轉變。這一跡象表明，中國自毛澤東以來最強調意識形態的領導人，也能夠變得務實，試圖修復損壞的國際關係，改善受損的國際形象。

不過，國際危機組織（International Crisis Group）中國問題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，習的務實轉向是為自身利益的，意在加強中國謀取其長期目標的地位。中國仍視自己在與美國進行長期的鬥爭，目前緩解緊張可能暫時性的，能幫助北京長期與華盛頓競爭。

今年11月上旬，習近平在北京會見了到訪的德國總理蕭茲（Olaf Scholz），呼籲兩國求同存異進行合作。他在隨後的G20峰會期間也重覆這一論調。

中國過去3年基本上與外部世界隔離，期間中國官員對在病毒溯源及傳播上的作用、對新疆維吾爾及其他少數民族穆斯林大規模迫害、對香港民主支持者的鎮壓、對台灣越來越具有攻擊性的軍事威脅，以及對俄羅斯入侵烏克蘭的支持等議題上，都以一種好戰性的姿態予以回應。

賓夕法尼亞大學當代中國研究中心訪問研究學者馬瑞欣（Neysun Mahboubi）說，戰狼外交激烈、憤怒和尖刻，這種姿態確實讓人感到中國在全球較量的舞台上處於下風，但在G20的習近平讓人感覺不是戰狼。

華盛頓郵報表示，無論如何，習近平在國際場合語調上的變化不太可能真正地減少衝突的潛在可能，除非中國有實質上的政策變化。

例如中國在台灣問題上仍堅持台灣是其領土的一部分，如果必要將以武力統一，仍堅稱對幾乎整個南中國海宣稱擁有主權，並不斷加強在這一區域的軍事化進程。

康乃爾大學中國問題專家白潔曦（Jessica Chen Weiss）說，習的觀點實際上是針鋒相對。「如果你介入，他們也將介入。如果你想揮拳猛擊，習也將揮拳猛擊」。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1111205