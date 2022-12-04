首屆中阿峰會12/9舉行 習近平將到訪

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（中央社記者李雅雯上海4日電）第一屆中國、阿拉伯國家峰會預計9日於沙烏地阿拉伯舉行，外電引述消息人士表示中國領導人習近平將到訪，中東地區國家與中國關係日趨緊密，雙方將尋求達成更多經貿合作協定。

據外電報導，中國駐杜拜總領事館11月22日在領事館網站發出聲明指出，首屆中國與阿拉伯國家峰會將於12月上旬在沙烏地阿拉伯召開，強調峰會「在中阿關係史上具有里程碑意義」。

路透社日前引述消息人士意見表示，峰會將於12月9日舉行，中國領導人習近平將於峰會期間到訪；沙烏地阿拉伯已經向中東、北非的領導人們發出邀請，預計會有許多阿拉伯世界領導人出席。

習近平這趟出訪行程的背景正值美國、沙烏地阿拉伯因為能源供應等爭端，兩國關係陷入低谷。目前中國、沙烏地阿拉伯官方皆尚未正式宣布峰會有關消息。

美國之音4日引述專家意見分析，伴隨中國崛起，其在中東的經濟和外交影響力提升；美國似乎正在淡出中東，且與沙烏地阿拉伯等傳統夥伴國家漸行漸遠，這個擁有豐富石油資源地區的國家則與中國的關係日趨緊密。

目前中國是阿拉伯世界國家第一大貿易夥伴國、最大的外國投資者，2021年阿拉伯世界與中國的雙邊貿易額達到3000多億美元（約新台幣9.1兆元），比2020年增長1/3以上；另有20個中東國家同中國簽署一帶一路合作。

華盛頓近東政策研究所研究員拉姆利（Grant Rumley）說，可能會看到中東國家許多領導人出現在峰會上，並且公開表示與中國友好。

前澳洲駐北京大使館外交官阿夫特曼（Gedaliah Afterman）說，目前中國與中東分歧各方的關係發展地相當成功，包括沙烏地阿拉伯、以色列和伊朗。

他說，預計這次中阿峰會上，雙方將尋求達成更多經貿合作協定，包括可能簽署中國和海灣阿拉伯國家合作委員會國家間的自由貿易協定，這次峰會倘若真的舉行，這將是獨一無二的，因為雙方第一次將彼此的關係視為戰略性關係。

總部設在華盛頓的智庫—中東問題研究所中東-亞洲專案主任卡拉布雷斯（John Calabrese）說，雙方的意氣相投體現在意識形態方面。他說，中國的政府形式當然與海灣國家的君主制不同；但從廣義來說，這些政府具有大致相似的專制特徵。

卡拉布雷斯說，從西方對人權記錄和政治進程的觀點來看，中國和大多數中東國家、政府共同立場都是，欲反擊西方對人權記錄的批評和公開譴責。

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）今年10月不顧拜登政府警告，決定減產以提高全球石油價格，被認為實際上資助了俄羅斯的烏克蘭戰爭、加劇了通貨膨脹。

拜登和多位美國議員近來警告，如果不合作，美國可能會重新考慮美沙安全關係。（編輯：唐佩君）1111204