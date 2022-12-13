梨泰院事故遺族要求韓總統道歉 進行全面國政調查

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（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）10月底梨泰院踩踏事故的死傷者家屬今天召開記者會，要求政府進行「沒有禁區的國政調查」，並由總統尹錫悅代表官方正式道歉。

由梨泰院事故遺族組成的10.29梨泰院慘案遺族協議會今天在首爾汝矣島召開記者會，要求政府就造成梨泰院慘案的結構性問題，以及政府為預防2次傷害、慘劇重演的安全對策規劃過程展開國政調查，「為釐清法律、行政責任，必須不設禁區地徹底調查」。

協議會要求透過這次國政調查查明3點，包括建議在驗屍時進行大麻檢查的原因，報警後卻未能徹底應對的警報體系，政府是否有意不讓遺族之間互相聯絡。並要求尹錫悅以正確加入「主詞」的方式公開道歉。

10月29日在梨泰院一處斜坡小巷中，因慶祝萬聖節聚集人潮過度密集，發生踩踏堆疊事故，導致158人死亡、近200人輕重傷，事發當時多起通報遭忽視、當局應對不力等遭到各界質疑，後續處理過程也問題不斷。

據韓民族日報4日報導，一名死者父親表示，檢方及警察10月30日前來詢問是否需要驗屍時，提到「因吸食大麻昏厥的可能性」，建議進行大麻檢查，家屬因此大怒，「沒有證據就說這種話，是要再殺死我的孩子一次嗎」，並表示也有其他家屬收到相同建議。

對此，警方否認曾建議死者家屬驗屍進行大麻檢查，並表示只有3名死者在家屬要求下進行相驗。

此外，民主律師團體組成的10.29慘案工作小組指出，行政安全部11月底私下個別聯絡死者家屬，「正好都是相對較晚加入協議會的家屬」，質疑行政安全部意圖。當局則澄清在遺族首次發表立場前就開始個別聯絡，是為了確認家屬就與其他遺族見面、組成團體及公開死者名單的想法。

對於梨泰院罹難者家屬今天提出的訴求，韓國總統辦公室回應「正在傾聽遺族協議會的各種要求」，並表示會持續與遺族溝通，傾聽各種訴求後考慮最符合家屬們訴求的方案。（編輯：黃自強）1111213