好友魂斷梨泰院 韓高中生疑走不出陰影輕生

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國一名在梨泰院踩踏事故中生還的高中生，12日深夜被發現陳屍在首爾麻浦區一處旅館內，經調查研判為輕生，可能是因無法走出好友在事故中喪生，自己獨自生還的創傷陰影。

為保護當事者，報導未公開死者身分，僅以A某代稱。韓聯社報導，高中生A某母親在12日晚間約11時10分報警說孩子失蹤，警方稍後在11時40分左右發現A某陳屍在投宿旅館的浴室內，搜查現場後未發現他殺嫌疑，但現場未發現遺書。

警方表示，依現場鑑識結果推測A某為輕生，家屬決定不進行驗屍。

首爾市教育廳今天表示，A某是10月29日梨泰院踩踏事故的生還者，當時與他一起前往梨泰院的2名朋友都不幸喪生，A某也受到重傷，治療出院後每週接受兩次心理治療。

根據家屬說法，A某在事發現場失去意識，有人向他臉上潑水才清醒過來，甚至一度命危，幸好在搶救治療後仍能逐步回歸正常生活。

A某的叔叔受訪透露，今天原本是A某這段時間以來接受心理治療的綜合診斷結果出爐日，「諮商師說他的狀況慢慢變好，實際看起來也是逐漸康復的樣子」，很難過沒能在事發後照顧好他。

認識A某的人都說他平常性格開朗，也很照顧身邊的人，人緣極佳。在失去2名好友後，他在Instagram表達對朋友們的懷念之情。一名來到靈堂弔唁的女中學生哭著說，A某當時在Instagram上傳自己的照片，「看起來像是要開朗地努力活下去的樣子」。

沒想到A某卻是沒能走出創傷，來送A某最後一程的朋友們寫下悼念文，「放下心中大石，在那邊幸福地與朋友們在一起吧」、「對不起沒能早點發現」，遺憾沒能早點發現A某的異狀。

除A某外，還有5名在梨泰院事故中受傷生還的學生，首爾市教育廳相關人士表示，生還者所在學校都設有特別諮商室，近期開始集中進行創傷治療，也與國家創傷中心、教育部等單位合作積極為包括事故目擊者等需要心理治療的學生、學生家長、教職員提供協助。（編輯：馮昭）1111214

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