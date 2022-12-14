不滿習近平訪沙聲明 伊朗媒體反稱台獨是合法權利

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）中國國家主席習近平日前出訪沙烏地，並在雙方峰會後聯合聲明中提及伊朗3個爭議島嶼，引發伊朗不滿，當地媒體紛紛發文回應，其中一家更以「台獨是合法權利」為頭版反擊。

「中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」聯合聲明表示，雙方領導人強調支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合大公國根據國際法準則進行雙邊談判，和平解決3島問題的倡議和努力。

雖然聯合聲明中並未直指伊朗，但是呼籲根據國際法準則進行雙邊談判及解決問題，與伊朗拒絕對話的立場尖銳對立，引發伊朗不滿召見中國駐德黑蘭大使，當地數家媒體也跟進報導大肆筆伐。

伊朗評論員比扎爾（Maysam Bizaer）推文指出，伊朗媒體Arman daily11日以「台獨是合法權利」為頭版報導，稱中國持續強力壓制台灣人民的獨立權利，且民意調查顯示，大部分台灣民眾反對中國的「一國兩制」。

報導也說，中國別無選擇，只能接受台獨。伊朗媒體Aftab Yazd頭版則連問，「我們為什麼對中國感到悲觀」、「中國政府是否聽到抗議者的心聲」，並附上中國近日反封控抗議的照片。

比扎爾指出，伊朗其他幾家日報頭版也以負面或悲觀筆觸討論中國。例如伊朗「同胞報」（Ham Mihan）質疑：中國對伊朗態度轉變？並檢視習近平訪問沙烏地期間簽署的聯合「反伊朗聲明」所傳達的訊息。

伊朗改革派報紙Sazandegi的頭版以「中國對抗伊朗」為題；「國民信心報」（Etemad）問「中國在中東有什麼計畫？」「伊朗日報」（Hamdeli）則以「中國對伊朗發出不太友善的訊息」為標。

比扎爾說，主要的保守派日報甚至未在頭版提到沙烏地及中國針對伊朗的聯合聲明。

伊朗的怒火主要在於有主權爭議的阿布穆沙島、大通布島（Greater Tunb）與小通布島（Lesser Tunb）。這3島位於波斯灣，鄰近戰略海運要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的出海口。

美國之音報導，英國軍隊1971年自中東地區撤軍時，也從目前已成為阿拉伯聯合大公國的領土撤離，包括3島。英軍離開後，伊朗至今一直實際占領著3島，駁斥阿拉伯聯合大公國的主權主張，並拒絕就此對話。

半島電視台（Al Jazeera）指出，中國和伊朗去年簽署為期25年的合作協議。伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今年稍早指出，這項協議「已進入實施階段」，但迄今尚未公布協議內的任何重大合約。（編輯：韋樞）1111214