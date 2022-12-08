美沙關係緊繃 習近平出訪拉近與阿拉伯世界關係

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（中央社利雅德7日綜合外電報導）中國國家主席習近平今天出訪沙烏地阿拉伯，隨著利雅德當局尋求拓展國際聯盟、將觸角延伸至傳統西方夥伴之外，北京表示此行標記中國在阿拉伯世界規模最大的外交行動。

路透社報導，經濟強權中國與波灣能源大國沙烏地阿拉伯這一次的接觸，時機恰逢沙國與美國關係陷入緊張。華府除了批評利雅德的人權紀錄，也不滿沙烏地在美國11月期中選舉前支持限制石油產出。

白宮表示，習近平訪沙是中國企圖施加影響力的又一例證，並說這不會改變美國對中東的政策走向。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者：「我們留意到中國正嘗試在全球各地擴大影響力。」

中國這個全球最大能源消費國，是波灣石油和天然氣生產者重要貿易夥伴。波灣地區推動經濟多樣化下，中沙持續擴展雙邊關係，這讓美國更加關切中國日益涉入波灣的敏感基礎建設。

沙烏地能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman）今天指出，利雅德將一直會是北京「值得信賴和可靠的」能源夥伴，還說沙烏地將為中國工廠建立一個區域中心，藉此增進兩國在能源供應鏈上的合作。

沙烏地新聞社（SPA）報導，中國和沙烏地企業今天簽訂綠能、資訊科技、雲端服務、交通運輸、建設和其他領域等34項投資協議。報導未說明交易金額，但稍早報導表示兩國將簽訂總值300億美元協議。

習近平抵達沙烏地時，由利雅德省長、外交部長和沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）負責人等接機。

沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammad bin Salman）預料將盛大款待習近平，與美國總統拜登7月訪問時獲得的低調接待形成鮮明對比。拜登曾發言譴責沙烏地這位實際統治者，導致7月會面場景緊繃。

中國外交部發言人毛寧表示，習近平將與沙烏地舉行雙邊會談，利雅德稍後並將主持一場與波灣阿拉伯國家的會議，以及一場與阿拉伯諸位領袖的峰會，為「中阿關系發展史上具有劃時代意義的里程碑」。

沙烏地新聞社報導，習近平表示將與波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）以及其他阿拉伯領袖合作，「以將中阿關係以及中國與波斯灣合作理事會關係，推升至一個嶄新的水準」。

對利雅德當局來說，華府逐漸脫離中東並削弱其安全保障，都讓它感到挫折；而中國卻趁此提供了一個沒有與美國關係緊繃、又能帶動經濟成長的機會。

不同於美國，中國與沙烏地阿拉伯區域宿敵伊朗維持著良好的關係，以低廉價格獲得伊朗的石油供應，對沙國處理這個地區的政治或安全問題也興趣缺缺。

阿烏地阿拉伯則支持中國的新疆政策，即便聯合國指新疆出現對維吾爾族和其他穆斯林的人權侵害問題。

沙烏地官員指出，習近平這次來訪，區域安全將排在討論議程之中。數十年來，美國一直是沙烏地阿拉伯的主要安全保障者，也是其主要的國防供應方；然而，利雅德對美國在軍售沙國一事上設限十分不滿。

利雅德當局已經表明，儘管美方對波灣地區在對俄、對中的關係上持保留態度，它們仍將繼續擴大夥伴關係以滿足其經濟和安全利益。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1111208