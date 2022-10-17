拜登重估美沙關係 為石油面臨困難抉擇

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統拜登為沙烏地阿拉伯宣布石油減產一事，矢言沙國將承擔後果，但就像幾位前任美國總統被沙國惹惱後，在評估因應選項時卻發現受到諸多限制，其中主要障礙便是石油。

拜登6月訪問沙烏地阿拉伯，與實際掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）碰拳打招呼，拜登為此忍受國內的批評，即便是他以前曾說，沙國在人權上的作為應受國際唾棄。

但沙烏地阿拉伯對拜登的訪問並未給予善意回應，就在美國期中選舉前幾週，沙國帶頭的石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）宣布自11月起每天減產200萬桶原油，且未說明原因。不僅讓正在侵略烏克蘭的俄羅斯增加收入，也抬高美國消費者油價。

憤怒的民主黨人打算在國會採取報復性措施，拜登政府對此表示將持開放態度。

但沙烏地阿拉伯的支持者警告說，美國這麼做可能會將沙國推向俄羅斯或中國的懷抱；不過許多專家也懷疑，沙國在與美國建立80年的夥伴關係後，能否輕易狠下心。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），拜登將「有條不紊、戰略性地」來重新評估美沙關係，並說拜登並「沒有計畫」要在11月於印尼舉行的20國集團（G20） 峰會上會見沙國王儲。

此前華府曾試圖和沙國拉開距離，包括美國在2001年9月11日遭遇恐怖攻擊時（執行攻擊任務的恐怖分子多為沙國公民），但這項努力遇到了一項主要障礙，那便是石油。

儘管對氣候變遷採取了更多行動，但美國距離擺脫高油價影響還有幾十年的時間。

美國官員喜歡說美國已經超越沙烏地阿拉伯，成為世界最大的石油生產國。但美國石油產量的決定權主要在民營公司，而且美國是從頁岩中提取石油，很難擴大規模或縮小規模。

華府智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）研究員謝琳（Annelle Sheline）表示：「只要我們仍依賴石油，我們將永遠倚賴這些國家。」

謝琳又說，若沙烏地阿拉伯不再是美國「可預測的」石油來源，這也會損害沙國本身的利益。（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1111017