德國政府俄烏戰前密件 揭對俄能源依賴太天真

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（中央社記者田習如台北14日電）德國政府昨天解密去年10月對北溪2號天然氣管線案的安全評估報告，文中認定該案不會危及德國和歐盟的能源安全，如今看來「好傻好天真」。歐洲議會一場對談也揭露俄能源企業經營德國政客手段。

歐洲人現在都知道對俄國能源的過度依賴帶來什麼苦果，但有一個關鍵問題尚未被深究：何以致此？

昨天德國政府將去年10月26日一份原本列為「最高機密」等級的文件解密，也就是北溪2號（Nord Stream）天然氣管線安全評估報告。提出解密申請的明鏡週刊（Del Spiegel）揚言若不公開將告上法院。據政治新聞網站Politico揭露的文件內容，對照今時今日宛如「平行時空」，令外界對德國政府的天真感到訝異。

例如，這份報告認為多增加一個來自俄國的北溪2號管線，可強化歐洲天然氣供應體系韌性，還評估俄國斷供的風險很低，不用擔心供應商俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）會違約，因為「數十年來都很可靠且有契約在，即便政治緊張時期也是如此」。

德國政府的評估結論寫說：「給予（北溪2號）許可不會使德國和歐盟的天然氣供應陷入危險。」

報告完成日的4個月後俄國就入侵烏克蘭，後來的發展大家都知道了，與那份報告內容完全相反，而戰前德國對俄國天然氣進口依賴高達55%，也被認為是拖累歐盟能源危機的關鍵。

但德國政府放膽將能源安全布局交付一半到俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）之手，真的只是因為天真？

昨天歐洲議會（European Parliament）外國干預歐盟民主程序特別委員會（INGE）邀請德國獨立媒體Correctiv記者丹尼爾斯（Justus von Daniels）分享俄國能源企業如何經營德國政壇的調查報導，他說過去幾年俄企和德國政商界已形成一個綿密網絡，且這些連結至今依然存在。

根據丹尼爾斯的調查，德國政壇為北溪2號宣傳最力的3大政客是前總理施若德（Gerhard Schröder）、前經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）和前國會議員魏瑟（Heino Wiese），同為社會民主黨（SDP）的他們與俄羅斯國企Gazprom、德國天然氣進口商VNG、德國東部連接俄國天然氣管線的地方政府人士形成一個政商圈，透過俄企贊助的論壇、音樂會不斷密集交流，背後都為了促成同一件事，也就是讓更多俄國天然氣暢通歐洲。

施若德在2001年總理任內與蒲亭在莫斯科近郊同乘馬車的畫面成為兩人交情明證，他盛讚蒲亭是「完美的民主主義者」（flawless democrat），2005年他卸任後進入北溪公司和俄羅斯石油公司（Rosneft）董事會。魏瑟卸任議員後則被俄國聘為駐漢諾威「名譽領事」，直到俄烏戰後才辭掉。

丹尼爾斯在歐洲議會指出，俄烏戰後即便德國政客對與俄關係轉低調，但商業連結依然存在。

來自西班牙的歐洲議會議員阿莫（Nacho Sánchez Amor）回應，還有許多威權國家想要影響歐盟，「我們必須記取教訓」。拉脫維亞議員卡尼特（Sandra Kalniete）更直接點名中國也可能有類似作為。

事實上，外國干預歐盟民主程序特別委員會1月通過的調查報告，已列出幾名卸任歐洲高官與俄、中兩國的連結。與俄國關係方面，除了施若德，還有前芬蘭總理李波寧（Paavo Lipponen）加入Gazprom、前法國總理費雍（François Fillon）獲聘俄國能源公司Zaroubejneft董事。

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與中國關係方面，前法國總理哈發林（Jean-Pierre Raffarin）被議會報告點名「積極促進中國在法國的利益」，捷克籍的前歐盟政策專員富勒（Štefan Füle）被中國華信能源網羅，法國前國務秘書雷冠（Jean-Marie Le Guen）是中國電信巨企華為在法國公司的董事，前比利時總理勒德姆（Yves Leterme）被中國投資公司天九（ToJoy）聘為董事會共同主席。

回到德國對俄能源依賴的風險預警，總理蕭茲（Olaf Scholz）12日在一場產業活動中說他「始終確信」俄國在經營對歐洲關係時會把「能源武器化」。但隔日公布的前述解密文件，完成時間是他擔任副總理的時期。究竟是誰好天真？擔心著過冬能源的歐洲老百姓需要一個答案。（編輯：陳惠珍）1111014