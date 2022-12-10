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中國沙烏地締結全面戰略伙伴關係 加強能源合作

2022/12/10 14:41（12/10 14:55 更新）
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沙烏地阿拉伯王儲兼總理穆罕默德．沙爾曼（右）8日與中國國家主席習近平（左）會面。（路透社）
沙烏地阿拉伯王儲兼總理穆罕默德．沙爾曼（右）8日與中國國家主席習近平（左）會面。（路透社）
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（中央社記者邱國強北京10日電）中國國家主席習近平訪問沙烏地阿拉伯期間，兩國8日簽署全面戰略伙伴關係協議，9日並發表聯合聲明，指中沙要加強石油、可再生能源等能源領域合作，體現「重要戰略伙伴關係」。

新華社報導，習近平與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman）及王儲兼總理穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會見後，雙方簽署「中華人民共和國和沙特（沙烏地）阿拉伯王國全面戰略伙伴關係協議」，並發表聯合聲明。

習近平7日起前往沙烏地阿拉伯進行國是訪問，並出席第1屆「中國—阿拉伯國家峰會」及「中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會」，預定今天返國。

聲明宣稱，中沙重申將繼續堅定支持彼此核心利益，支持對方「維護國家主權和領土完整」，共同捍衛不干涉各國內政原則等國際法基礎和國際關係基本準則。沙方重申恪守「一個中國」原則；中方支持沙方維護國家安全穩定，強調堅決反對任何干涉沙國內政的行徑，反對任何針對沙國平民、民用設施、領土和利益的襲擊。

聲明說，雙方強調「加強能源合作」是兩國「重要戰略伙伴關係的體現，並提及兩國石油貿易規模及良好合作基礎，而推進並鞏固雙方在石油領域的合作「符合中沙共同利益」。中國歡迎沙烏地在支持全球石油市場平衡穩定方面發揮的作用，並歡迎沙國作為中國原油的「主要可靠來源國」。

雙方並一致同意，共同探索石化領域投資機遇，開發石油轉石化技術領域「富有前景」的項目，加強在電力、光能、風能等可再生能源來源及相關項目開發、碳氫化合物的創新利用、能效、能源產品及相關產業鏈本土化等領域和項目上的合作，加強在「和平利用核能領域」的合作，以及在人工智慧、能源產業創新等現代技術開發領域的合作。

聲明並且提到，雙方均認為應深化共建「一帶一路」倡議項下共同合作，中國歡迎沙烏地相關機構加入「一帶一路」能源和投資夥伴關係，加強沙國作為中企生產和出口能源產品的區域核心地位，對地區國家及歐洲、非洲能源產品消費國的能源項目進行共同投資。（編輯：周慧盈）1111210

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