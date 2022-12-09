中國和沙烏地簽署能源和建設等協議 華為有份

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國國家主席習近平（前左）和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（前右）8日就能源和基礎建設等領域達成多項協議，包括與華為的協議。（Saudi Press Agency/Handout via 路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德8日綜合外電報導）中國國家主席習近平和沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）今天會面，就能源和基礎建設等領域達成多項協議，包括與華為的協議。

沙烏地國營媒體報導，中沙簽署的協議價值約300億美元。中國正設法強化因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而受創的經濟；美國的長期盟友沙烏地則致力結交不同的經濟和政治盟友。美國已對習近平這趟訪沙之行表達不滿。

國營電視台播放的影片顯示，習近平和沙烏地實際掌權的穆罕默德．沙爾曼在利雅德的亞瑪瑪宮（Al-Yamamah Palace）會面，兩旁是戴着口罩的高階官員。沙烏地阿拉伯是全球最大石油輸出國。

沙烏地新聞社（SPA）報導，兩人見證雙方簽署氫能等能源協議，以及一項「協調」沙烏地經濟改革政策「沙烏地願景2030」（Saudi Vision 2030）及中國「一帶一路」倡議的計畫。

沙烏地新聞社提到，中沙簽署的協議也涵蓋石化案、住宅開發和中文教學等，但未詳述實質內容或金額。

中沙簽署的多項戰略協議中，包括與中國華為技術有限公司的協議；華為擴大涉入波斯灣地區，已引起美國對安全的關切。

美國與沙烏地阿拉伯的關係正處於低潮，同時警惕地關注中國日益增長的影響力。美國昨天表示，習近平訪沙是中國企圖在全球施加影響力的又一例證，但這不會改變美國對中東的政策走向。

儘管美國對波灣盟友採用華為技術的安全風險感到憂心，沙烏地仍同意與這家科技大廠就雲端運算及在沙烏地城市興建高科技中心等事項簽署備忘錄。多數波灣國家已無視美國關切，讓華為參與興建5G（第5代行動通訊技術）網路。

中國這個全球最大能源消費國，是波灣石油和天然氣生產國的重要貿易夥伴。在波灣地區推動經濟多樣化的情勢下，中國持續與當地擴展雙邊關係，這讓美國更加不滿中國日益涉入波灣的敏感基礎建設。

稍早，國營電視台播出37歲的穆罕默德．沙爾曼歡迎習近平的畫面，接著兩人並肩站著聆聽樂隊演奏兩國國歌。

國營媒體報導，習近平也與86歲的沙烏地國王沙爾曼（King Salman）會面，簽署2016年習近平訪沙時達成的全面戰略夥伴協議。

中國官媒表示，他們「同意每兩年輪流舉行兩國領導人會談」。

「沙烏地願景2030」用意是將沙烏地的化石燃料經濟轉為更多元。穆罕默德．沙爾曼在這項政策中，視中國為關鍵夥伴，期望中國企業加入這項雄心勃勃的龐大計畫。

阿拉伯領袖們今天開始齊聚利雅德，接著與習近平舉行高峰會；習近平另將與6個成員國組成的「波斯灣合作理事會」（Gulf Cooperation Council）會談，然後於明天離開。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1111209