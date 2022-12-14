因應歐盟新法 傳蘋果擬開放第三方App

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（中央社紐約13日綜合外電報導）彭博今天引述知情人士報導指出，為因應歐洲新上路的「數位市場法」，蘋果公司最快會在明年底允許歐洲聯盟用戶在iPhone和iPad上安裝第三方應用程式商店。

路透社報導，開放第三方應用程式商店進入，可能對蘋果公司（Apple Inc.）快速成長的服務業務構成重大威脅，但競爭對手首先得說服消費者放棄蘋果有保障且易使用的應用程式商店。

這個舉措的影響程度，仍取決於蘋果會如何遵守「數位市場法」（Digital Markets Act, DMA）的其他規定。

微軟（Microsoft Corp.）、Meta Platforms Inc.、亞馬遜（Amazon.com Inc.）等擁有應用程式商店的公司銷售可望因此受惠。

蘋果婉拒對此置評，Meta、亞馬遜與微軟也都未對此表示意見。

彭博報導指出，這項變革將允許蘋果用戶不必透過蘋果App Store就能安裝應用程式（App），但蘋果尚未決定是否遵守法案其他規定，例如開放其他的支付機制。

由於蘋果目前對App Store每筆交易收取多達30%的費用，允許其他支付機制可能威脅蘋果來自這些交易的百億計美元營收。

行動裝置分析公司Sensor Tower估計，去年蘋果App Store交易額約為100億美元，其中至少7成歸開發商所有。

「數位市場法」預定2024年中上路，法案規定大型科技公司必須向競爭者開放系統，藉此增加消費者選擇，否則罰金恐高達全球營收的10%。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1111214