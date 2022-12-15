更多編輯台推薦新聞：
東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震
生活

東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝球迷照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝球迷照瘋傳

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇貞昌核定明年健保費不漲 紓困資金申請延長到4月
首頁 / 國際

日本陸上自衛隊爆性騷女同袍醜聞 5名隊員遭革職

2022/12/15 16:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本陸上自衛隊一名女性隊員公開控訴遭多名男性隊員性騷擾，經防衛省調查屬實後，加害的5名男性隊員今天已遭革職。而事發後未積極調查怠忽職守的中隊長，遭停職6個月處分。

到今年6月都在陸上自衛隊服役的23歲五之井里奈，控訴服役期間遭性騷擾；她日前在網路上發出呼籲時，另有146名現役隊員等人也表示自己受到性騷擾，因此要求防衛省進行內部調查。

防衛省啟動調查後在今年9月宣布屬實，當時由陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀出面向受害當事人致歉。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省今天表示，對五之井施暴的5名自衛隊員已遭革職。事發後未進行必要調查等怠忽職守的時任中隊長，則受到停職6個月懲戒處分。

5名加害的自衛隊員年齡從20多歲到40多歲不等，其中4人2021年6月及8月在訓練後用餐處觸摸五之井胸部，或是將五之井推倒碰觸其身體，另1人則是指使他人進行部分上述行為。

部分加害者事發後要求五之井不要將此事外揚，甚至面對自衛隊內部調查時還否認性騷擾甚至說謊。

除5人遭免職及1人被停職6個月外，另有3名隊員分別受到訓誡、注意及口頭注意等程度不一的處分。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111215

#防衛省
#五之井
#吉田圭秀
吉田圭秀
日本自衛隊前女隊員控性騷 防衛省調查屬實致歉
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族