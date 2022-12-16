馬斯克不滿專機動向曝光 多名記者推特遭停權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

推特14日將追蹤老闆馬斯克專機動向的帳號@ElonJet停權，15日再停權多名記者帳號，遍及CNN、紐約時報和華盛頓郵報等。（路透社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山15日綜合外電報導）推特（Twitter）昨天將追蹤老闆馬斯克專機動向的帳號@ElonJet停權，今天再停權多名記者帳號，遍及CNN、紐約時報和華盛頓郵報等，部分記者曾報導@ElonJet遭停權新聞。

綜合法新社與路透社報導，這次帳號遭停權的記者遍及美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報（New York Times）、華盛頓郵報（The Washington Post）以及獨立記者。

推特並未說明這些記者的帳號為何遭到停權。

遭停權的記者中，有部分一直針對推特停權@ElonJet發表推文，其中紐時記者麥克（Ryan Mac）最近發表一些關於@ElonJet遭推特停權的貼文，並採訪了帳號擁有者史威尼（Jack Sweeney）。

推特帳號@ElonJet是由美國大學生史威尼創立的機器人帳號，用來追蹤並分享馬斯克（Elon Musk）的私人飛機動向，吸引大量用戶追蹤。目前還不清楚是否所有遭停權的記者都對@ElonJet發表過評論或分享過相關新聞。

推特近日更新政策，禁止推文在多數情況下洩露他人的即時位置。馬斯克在回應帳戶停權的推文中表示：「未經同意洩露他人個資（doxxing）的規定適用於『記者』和其他所有人。」

馬斯克今天再次發推文指出：「整天批評我完全沒關係，但人肉搜索我的即時位置，並危及我的家人就不行了。」

馬斯克昨天在推特上表示，他孩子搭乘的車輛在洛杉磯被「瘋狂的跟蹤者」尾隨，並似乎將這起事件歸咎於他的私人飛機遭追蹤。

馬斯克去年11月曾傳訊息給史威尼，表示願支付5000美元（約新台幣14萬元）換取關閉追蹤他私人飛機的帳號，以免有「瘋子」追蹤他的動向，但遭史威尼拒絕。

華郵總編輯布茲比（Sally Buzbee）表示，旗下記者哈威爾（Drew Harwell）帳號遭到停權，破壞馬斯克宣稱他打算將推特打造成言論自由平台的說法。

CNN表示，已要求推特對停權做出解釋；紐時在聲明中表示，希望推特對這些「有問題的」停權給予答覆。

馬斯克自詡為言論自由絕對擁護者，但他在接管推特後大幅裁員、不少廣告商出走，令記者噤聲是迄今引發的最新爭議。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111216