為推特挹注資金 傳馬斯克尋找潛在投資人

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（中央社紐約17日綜合外電報導）特斯拉公司（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）手下團隊接觸的投資人之一表示，馬斯克已接洽潛在投資人，目的是要為掙扎中的社群媒體推特（Twitter）籌措新資金。

路透社報導，金融服務公司Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management總裁兼執行長蓋博（Ross Gerber）告訴記者，一名馬斯克的代表接觸過他，以每股54.20美元價格發售推特股票，與馬斯克10月將推特下市的出價相同。

新聞網站Semafor昨天引述兩名了解募資內情人士的談話報導，馬斯克家族辦公室主管柏查爾（Jared Birchall）本週接觸了潛在投資人。

由於馬斯克管理推文的方式令人憂心，導致推特廣告流失，影響到推特的營收以及為130億美元債務支付利息的能力。這筆債務是馬斯克為收購推特而欠下。

馬斯克本週稍早又出脫了36億美元特斯拉股票，使他今年賣出的特斯拉股票達到將近400億美元。（譯者：張佑之/核稿：徐崇哲）1111217