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以色列驅逐法籍巴勒斯坦人權律師 法國譴責違法

2022/12/18 18:41
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（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列內政部發布聲明說，以色列今天將法國籍巴勒斯坦人權律師哈穆里驅逐回法國，原因是他違犯安全法規。法國外交部隨即譴責以色列此舉不合法。

路透社報導，37歲的哈穆里（Salah Hamouri）一直是耶路撒冷居民，他今天被押送機場後登上一早的航班飛往法國。支持者表示，他無法採取任何法律救助措施。

法新社報導，哈穆里已飛抵巴黎，法國外交部針對此事發布聲明，譴責以色列的驅逐行動不合法。

以色列指控哈穆里積極參與巴勒斯坦人民解放陣線（Popular Front for the Liberation of Palestine），而這個組織遭以色列和西方盟國列為恐怖團體，因此於12月1日取消哈穆里的合法居住資格。

哈穆里先前曾被控涉及刺殺以色列右派神諭黨（Shas）創辦人約塞夫（Ovadia Yossef）未遂案，因而遭定罪判刑，但他始終辯稱無辜。

內政部聲明說：「他曾組織，煽動和策劃由自身或組織對以色列公民或知名人物發動恐怖攻擊。」

哈穆里的支持者表示，這項驅逐行動構成違反國際法。哈穆里則發表聲明說，不論巴勒斯坦人到哪裡，都不會忘懷同胞的建國大業。（譯者：林治平）1111218

#哈穆里
#以色列
#以色列內政部
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