退將：日本兵員不足 軍力擴建成紙上計畫

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本退役和現職軍官告訴路透社，日本在不增加兵員前提下推動二戰以來最大規模軍力擴建的計畫有問題，他們並對日本嚇阻區域對手中國和北韓的努力加以質疑。

路透社報導，16日公布的這項5年建軍計畫將把日本國防支出增加一倍，以增添新軍力，包括長程飛彈以及規模擴大的網路戰部隊。

然而自衛隊的員額不會增加到超越24萬7000人上限，這個上限是在十多年前制定。

取而代之，日本會將攻擊直升機、搜救機和老舊軍艦除役，以增添無人機和操作人力較少的船艦，同時也借重民間承包商的訓練以及一些有限的支援作業。

2007至2008年曾擔任日本艦隊司令的海上自衛隊退役將領香田洋二說：「這只是紙上計畫，還須要修正。要防禦中國和北韓，人力是日本的一大問題。」

香田指出，這項計畫會束縛日本在遭遇陸上入侵和海戰等狀況下的戰鬥能力，使敵軍占得優勢。

某些現職軍官也懷疑這項計畫是否實際，要求不具名的一位航空自衛隊高階軍官就說，轉而使用無人機固然可避免戰鬥中人員傷亡，但需要數年時間，而且需要較多維修和操作的人力。

這名軍官說：「問題是，我們的汰換速度無法快到能趕上威脅的程度，並彌補我們人力的短缺。」

香田洋二以及曾擔任5年統合幕僚長迄2019年的海上自衛隊退役上將河野克俊都說，日本需要30萬部隊以執行新計畫。

根據日本防衛省，自衛隊2021年擁有23萬754名官兵。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111220