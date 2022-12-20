北加州外海規模6.4強震未傳傷亡 逾6萬戶無電可用

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（中央社舊金山20日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）表示，北加州外海今晨發生規模6.4強震，導致一座橋梁受損，瓦斯外洩，逾6萬戶無電可用，但尚未傳出傷亡。

根據USGS的說法，地震發生在凌晨2時34分，震源深度16.1公里，震央位於加州洪堡郡（Humboldt County）小鎮芬岱爾（Ferndale）西南西方約12公里處。芬岱爾距離舊金山約有4小時車程。

當地媒體和社群媒體用戶表示，地震後芬岱爾發生多起瓦斯外洩與斷電狀況，還有至少1座建築物起火燃燒。

當地媒體報導，加州公路巡邏隊正處理芬岱爾聯外橋樑出現裂縫的通報。

自稱住在洪堡郡的推特（Twitter）用戶艾勒（Jimmy Eller）說：「這場地震實在太瘋狂了，搖晃時間長達15至20秒。」

芬岱爾當地媒體Ferndale Enterprise的編輯兼發行人泰塔斯（Caroline Titus）也在推特發布影片，畫面可見翻倒的家具和散落在地上的雜物。

電網監控網站Poweroutageus.com的資料顯示，今天稍早，芬岱爾和洪堡郡周邊地區有超過6萬4000戶家庭和商家斷電。

根據美國海嘯預警機構，這起強震暫時沒有引發海嘯的風險。（譯者：施施/核稿：林治平）1111220