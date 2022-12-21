北加州地震規模6.4釀2死 耶誕假期恐有餘震

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北加州外海20日凌晨發生規模6.4地震，已造成2人死亡。圖為加州力拓戴爾房屋遭地震毀損。（路透社）

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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）北加州外海20日凌晨發生規模6.4地震，沿海的洪堡郡受創最嚴重，目前已有超過80起餘震。加州地質研究單位表示，本週耶誕假期可能還會有規模不小的餘震。

洪堡郡警方20日下午2點召開記者會，官員指出地震發生後有1名72歲和1名83歲的長者，因無法獲得即時醫療照護不幸身亡。

死傷增加之外，警方表示洪堡郡有超過7萬用戶停電，電力公司正在搶修，但沒有預計何時能恢復供電。另外，有15戶住家被貼上代表嚴重損害的紅色標籤、30人被安置到其他地區。

記者會召開時，洪堡郡的力拓戴爾市政廳（Rio Dell City Hall）現場還一度斷電。這場地震也破壞了力拓戴爾市的供水系統，官員表示24小時內系統都不太可能修復。力拓戴爾市議會將宣布市區進入緊急狀態。

美國地質調查所（USGS）指出這起地震發生在20日凌晨2時34分，震央在外海，距離洪堡郡的芬岱爾（Ferndale）約12公里處。

洪堡郡位於加州狹長地帶的北端，鄰近俄勒岡州；芬岱爾離舊金山市區約4小時車程、離南灣的矽谷約5小時車程。巧合的是，加州外海在去年同一天也發生規模6.2的地震，當時芬岱爾傳出建築窗戶破裂等災情。

加州緊急事務局局長吉拉杜西（Mark Ghilarducci）說，這次地震加州共有300萬民眾在地震發生前就透過手機接獲警報，並呼籲尚未下載App的民眾儘快下載。

北加州的喜瑞都（El Cerrito）17日凌晨才發生規模3.6的地震，喜瑞都距離東灣的加大柏克萊分校車程不到20分鐘，當天是學校的冬季畢業典禮，許多學生都說感受到劇烈搖晃，從睡夢中被搖醒。

這次的地震，住在舊金山市和奧克蘭市附近的民眾並沒有受到太大影響。

不過加州地質研究單位官員提醒民眾，未來一週有13%的機率會發生規模超過5的餘震，提醒民眾耶誕假期期間必須注意安全。（編輯：韋樞）1111221