歐洲議會前副議長涉收卡達賄賂 申請保釋被駁回

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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）希臘籍歐洲議會前副議長凱利（Eva Kaili）因涉嫌收受卡達賄賂而身處醜聞風暴中心，目前正被拘留，此案震撼歐洲議會。檢方今天說，她申請於候審期間保釋，已被駁回。

本月稍早有4名疑犯在比利時被捕，44歲的凱利也在其中。她自稱清白，在聽證會上要求讓她在接受電子監控的條件下獲釋，但這項請求已被駁回。

她的律師李索波洛士（Andre Risopoulos）告訴法新社，凱利不會提出上訴，這意味著在調查持續進行之際，她至少要再被關1個月。

李索波洛士在法院做出決定之前對記者說，凱利正「積極配合」比利時的調查，如果能夠獲釋，她願意配戴可追蹤行跡的電子設備。

在警方本月展開搜查後，曾任新聞主播的凱利就被免去歐洲議會副議長的職務，她是這起貪腐案中最知名的涉案人。

卡達官員堅稱，卡達沒有參與任何不法行為。

凱利的另一名律師迪米特拉科普洛斯（Michalis Dimitrakopoulos）昨天告訴記者，凱利很痛苦且「非常不安」，她覺得自己被同列被告的男友喬吉（Francesco Giorgi） 背叛了。

迪米特拉科普洛斯說，凱利「沒有棄保潛逃的風險，也沒有能力銷毀證據」。

比利時警方12月9日搜索多個地點，查獲150萬歐元（約新台幣4900萬元）現金，並逮捕凱利。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1111223