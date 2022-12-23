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泰國2023年大選將至 總理帕拉育宣布尋求連任

2022/12/23 18:02（12/23 18:09 更新）
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泰國總理帕拉育23日表示，他會在明年的泰國大選中尋求連任。（圖取自facebook.com/prayutofficial）
泰國總理帕拉育23日表示，他會在明年的泰國大選中尋求連任。（圖取自facebook.com/prayutofficial）
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（中央社曼谷23日綜合外電報導）泰國總理帕拉育今天告訴當地媒體，他會在明年的泰國大選中尋求連任。泰國下一屆國會大選預定不晚於明年5月舉行。

法新社報導，2014年5月時任泰國陸軍總司令的帕拉育（Prayut Chan-o-cha）發動政變，同年8月根據臨時憲法就任總理，然後在有爭議的2019年選舉中鞏固自身地位，但他的聲望一直都很低迷。

帕拉育今天在曼谷總理府（Government House）外頭告訴媒體，新成立的泰國民族團結黨（United Thai Nation Party）「已經提出支持我在下屆選舉成為下一任總理候選人」。

他說：「我今天會明確表示…我已經決定擔起這個角色。」

另外，主導目前執政聯盟的人民力量黨（Palang Pracharath Party, PPRP）已經宣布，推派黨主席兼副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）競逐下屆大選。

帕拉育和普拉威都曾在泰國軍隊服役，他們的政治命運數十年來一直交織在一起。

帕拉育表示，儘管兩人的政治路線有所分歧，但他們之間的關係仍然很緊密。

大選的日期尚未確定，但如果國會沒有提前解散，目前的國會將在明年3月結束會期，以便為5月的投票做好準備。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1111223

#帕拉育
#泰國
#總理
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