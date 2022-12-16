泰國長公主心臟病突發 傳已腦死

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（中央社曼谷16日綜合外電報導）泰國長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）前天心臟病突發失去意識，緊急送醫救治。總理等政要今天赴醫院探視，泰國各地寺廟亦紛紛祈福，希望她早日康復。

不過，有消息指長公主已「腦死」，王室幾天內就會宣布其死訊。

路透社引述泰國王室昨天所發布聲明報導，44歲的長公主帕差拉吉帝雅帕14日在東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）失去意識，隨後被直升機送往曼谷朱拉隆功醫院救治。

王室今天並無關於其病況的進一步更新。總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）和多位高級官員、政治界人士和宗教領袖前往朱拉隆功醫院，獻上與公主相關的橙色鮮花，並簽名祝福。

泰國佛教界的最高領袖、現任僧王頌德帕摩訶穆尼翁（Somdet Phra Ariyavangsagatayana）要求國內外所有泰國寺廟每天為長公主特別誦經祈福。

不過，長期關注泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在推特發文稱，帕差拉吉帝雅帕倒下後，急救人員進行了一個多小時的心肺復甦術（CPR），但未能使她甦醒。

馬歇爾發推文寫道，「一些消息來源說，儘管進行一個多小時CPR，但沒有任何反應，她已被裝上葉克膜（ECMO）機器，這基本上意味她已經死亡，但被人為地維持存活。」

他說，醫生們已斷定她已腦死，不可能再康復。

馬歇爾隨後又更新訊息，指目前有消息稱帕差拉吉帝雅帕的死訊可能會在幾天內正式宣布。王子提幫功（Dipangkorn）正從德國趕回來，正在日本旅行的朱拉蓬（Chulabhorn）公主也正在飛返途中，而後可能就會宣布。

帕差拉吉帝雅帕公主是泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）3名子女中的長女，擁有正式頭銜，按1924年王室繼承法和泰國國家憲法，她有資格繼承王位。瓦吉拉隆功自2016年登基以來，尚未正式指定繼承人，也沒有正式討論過長公主的登基前景。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111216