更多編輯台推薦新聞：
東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震
生活

東部海域6.2地震 未來3天留意規模4以上餘震

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝球迷照瘋傳
運動

世足輸法國無緣爭冠 摩洛哥全隊跪謝球迷照瘋傳

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手
政治

受中國強勢和太陽花學運刺激 包瑞翰成歐洲友台推手

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇貞昌核定明年健保費不漲 紓困資金申請延長到4月
首頁 / 國際

泰國王室大公主突失去意識 送醫檢查治療

2022/12/15 17:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn ）的大女兒帕差拉吉帝雅帕公主昨天傍晚在呵叻府訓練犬隻時突然失去意識，目前人已在曼谷的朱拉隆功醫院檢查和治療。

泰國王室宮務處今天下午發布新聞稿指出，帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）昨天傍晚在陸軍位於呵叻府（Korat）巴衝地區（Pak Chong）的訓練場地訓練即將參加國際比賽的犬隻，傍晚6時20分左右，帕差拉吉帝雅帕突然失去意識。

帕差拉吉帝雅帕立即被送往巴衝娜娜醫院（Pak Chong Nana Hospital）治療，新聞稿指出，等她狀況較為穩定之後，由王室直升機將帕差拉吉帝雅帕送到曼谷的朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）進行全面性的檢查和治療。

瓦吉拉隆功共有四段婚姻，元配是他的表妹頌莎瓦麗（Somsawali），2人在1977年結婚、1991年離婚，長達16年的婚姻生有一女也就是大公主帕差拉吉帝雅帕。

帕差拉吉帝雅帕從美國康乃爾大學取得法學碩士和博士，曾擔任過聯合國毒品犯罪辦公室的東南亞親善大使，以及曾擔任泰國駐奧地利大使。（編輯：黃自強）1111215

#帕差拉吉帝雅帕
#瓦吉拉隆功
#朱拉隆功醫院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族