泰國王室大公主突失去意識 送醫檢查治療

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn ）的大女兒帕差拉吉帝雅帕公主昨天傍晚在呵叻府訓練犬隻時突然失去意識，目前人已在曼谷的朱拉隆功醫院檢查和治療。

泰國王室宮務處今天下午發布新聞稿指出，帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）昨天傍晚在陸軍位於呵叻府（Korat）巴衝地區（Pak Chong）的訓練場地訓練即將參加國際比賽的犬隻，傍晚6時20分左右，帕差拉吉帝雅帕突然失去意識。

帕差拉吉帝雅帕立即被送往巴衝娜娜醫院（Pak Chong Nana Hospital）治療，新聞稿指出，等她狀況較為穩定之後，由王室直升機將帕差拉吉帝雅帕送到曼谷的朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）進行全面性的檢查和治療。

瓦吉拉隆功共有四段婚姻，元配是他的表妹頌莎瓦麗（Somsawali），2人在1977年結婚、1991年離婚，長達16年的婚姻生有一女也就是大公主帕差拉吉帝雅帕。

帕差拉吉帝雅帕從美國康乃爾大學取得法學碩士和博士，曾擔任過聯合國毒品犯罪辦公室的東南亞親善大使，以及曾擔任泰國駐奧地利大使。（編輯：黃自強）1111215