陽光之州也不敵酷寒 佛州中部氣溫降至零度以下

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（中央社佛州可可灘24日綜合外電報導）對於在美國佛羅里達州中部海岸衝浪的耶誕老人來說，今天的大西洋感覺更像北極而不是陽光之州，因為上午氣溫驟降到冰點左右，佛州至少一半地區都發布了警報。

美聯社報導，佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）部分地區今天上午氣溫降至華氏個位數，佛州中部內陸地區的氣溫降至華氏27度（攝氏負2.7度）。

位於塔拉哈西（Tallahassee）的國家氣象局（National Weather Service）在推特寫道：「整個地區都是從#耶誕夜這一天開始變冷的。」

邁阿密是美國昨天天氣還算溫暖的地區之一，但今天上午氣溫驟降，是近1年來首次降至華氏50度（攝氏10度）以下。

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儘管天寒地凍，第14屆年度「耶誕夜衝浪耶誕老人節」（Christmas Eve Surfing Santas）今天上午照舊在佛州太空海岸（Space Coast）的可可灘（Cocoa Beach）舉行。

這項活動2009年開辦時只有10名穿著耶誕老人服裝的衝浪者參加，但過去幾年參加人數迅速成長，今天上午有近140名衝浪者不畏寒冷來此衝浪。主辦單位表示，有將近1萬名觀眾到場為他們加油。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111225