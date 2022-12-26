加拿大巴士翻覆釀4死53傷 肇因疑嚴冬路面結冰
2022/12/26 10:11（12/26 10:46 更新）
加拿大西部卑詩省溫哥華以東約330公里處24日晚發生巴士翻覆事故。（中央社製圖）
（中央社蒙特婁25日綜合外電報導）加拿大西部卑詩省（British Columbia）昨晚發生巴士翻覆事故，導致4人喪生，53人受傷就醫；當局今天表示，道路結冰可能是翻車肇因。
法新社報導，卑詩省溫哥華以東約330公里處一條高速公路上昨晚發生事故，當地最近幾天正值隆冬惡劣天氣。
聯邦警察今天下午表示，他們懷疑「極度結冰的路況」導致車輛翻覆，但事故原因仍在調查中。
警方說：「已確認4人死亡，多人受傷。」
地區衛生當局表示，事故發生後，共有53人在醫院接受治療，其中36人情況從「重傷到輕傷」不等。
截至今天上午，仍有8人在醫院接受治療，其中兩人情況危急。
卑詩省交通部門在推特上說，受到事故影響的路段一度關閉至今天上午。
事故發生時，嚴冬惡劣天氣正籠罩北美洲大片區域，也正值耶誕新年假期前最繁忙的旅行季節，造成交通大壅塞，也導致多起致命意外事故。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111226
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