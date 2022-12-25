炸彈氣旋強襲美加 冰風暴影響2.5億人至少19死

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）威力強大冬季風暴席捲北美洲，逾100萬美國和加拿大人耶誕節摸黑，數以千計航班取消。「炸彈氣旋」影響近2億5000萬人，至少19條人命與綿延北美逾3200公里的這場風暴有關。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，造成大氣壓力急遽下降的炸彈氣旋帶來強風暴雪和結冰低溫，至少19人的死跟從加拿大魁北克省（Quebec）到美國德州綿延逾3200公里的這場風暴有關。

美西蒙大拿州氣溫掉到攝氏零下45度，受到低溫影響情況最嚴重。

明尼蘇達州、愛荷華州、威斯康辛州、密西根州都通報出現接近白矇天（whiteout）現象。美國國家氣象局 （National Weather Service）發布水牛城（Buffalo）和紐約州能見度為零。

美國西北部太平洋地區的西雅圖（Seattle）和波特蘭（Portland）則有居民在街上溜冰。美國東北部新英格蘭地區（New England）海岸地區則出現洪水，淹沒民宅、扯斷電線。南方佛州和喬治亞州（Georgia）冬季天氣通常相對溫和，現在卻也發布冰凍警告。

整個美國都在受凍，唯有加州得到大陸山脈屏障，大體上不受寒冷天候影響。

在加拿大，北極冷鋒強襲，安大略省（Ontario）和魁北克省首當其衝。卑詩省（British Columbia）到紐芬蘭省（Newfoundland）大部分其他地區都發布冬季風暴警報，籠罩在極度嚴寒之下。

跟這場風暴有關的罹難者當中，許多人死於交通相關意外，包括發生在美國俄亥俄州（Ohio）的50部車連環追撞，造成4名駕駛人喪生。俄州另一起交通事故也奪走4條人命。

全國各地行旅困難，加上工資過低，除雪機操作員供不應求，導致情況雪上加霜。

美國國家氣象局表示，超過100項每日低溫紀錄可能於未來數日被追平或打破。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111225