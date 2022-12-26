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耶誕佳節 拜登和第一夫人致電感謝駐守各地美軍

2022/12/26 17:41
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天和家人一起度過安靜的耶誕佳節，並致電駐守世界各地的美軍，感謝他們為國服務和犧牲奉獻。

美聯社報導，拜登在推文中說：「他們遠離家人，保護我們。一位感激感恩的總統向他們表達感謝。」

白宮表示，拜登和第一夫人吉兒致電各地的美軍，其中包括駐巴拿馬市的陸軍、在阿拉伯海值勤軍艦蘇利文號（USS The Sullivans）上的海軍、位於加州聖地牙哥陸戰隊招募中心（Marine Corps Recruit Depot）的陸戰隊員、駐守日本沖繩的空軍、駐守歐洲的太空軍以及在加州阿拉美達（Alameda）巴索夫號（Bertholf）巡防艦上的海巡官兵。

這是拜登以總統身分在白宮度過的第2個耶誕節，拜登一家人平安夜參加在白宮舉行的耶誕彌撒，接著依照家族傳統享用義大利晚餐。

拜登和吉兒23日完成另一項傳統，前往華府國家兒童醫院（Children's National Hospital）。拜登去年耶誕節前偕同第一夫人吉兒拜訪國家兒童醫院，成了美國首位偕同第一夫人拜訪國家兒童醫院的現任總統。

第一夫人在耶誕樹和飾品的圍繞下，朗讀了繪本「下雪天」（The Snowy Day），拜登則協助拿著繪本。

拜登上週發表耶誕節談話，他希望日漸分歧的美國能有一個「新的開始」，包括清除「汙染美國政治、讓我們彼此對立的毒素」。

他呼籲美國民眾在今年耶誕節對別人「釋出一點善意」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111226

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