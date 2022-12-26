與科索沃緊張加劇 塞爾維亞總統派參謀首長赴邊界

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（中央社貝爾格勒26日綜合外電報導）塞爾維亞與鄰國科索沃齟齬不斷，近來又因科索沃北部塞裔為主地區民眾在邊界架設路障，緊張情勢進一步升高，塞爾維亞總統已派遣軍隊參謀首長前往兩國邊界。

法新社報導，今年12月10日，在科索沃北部塞裔為主地區，有數百名塞裔民眾架起路障，癱瘓兩條邊境通道的交通，起因是不滿科索沃警方逮捕了一名塞裔前警員。

科索沃於2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但塞國政府拒絕承認，並且鼓勵留在科索沃境內的12萬塞裔民眾違抗當地政府。

塞爾維亞武裝力量參謀首長莫伊西洛維奇（Milan Mojsilovic）昨天稱「當地（邊界）情勢錯綜複雜」，並稱「塞國軍隊駐守在行政區界」或邊界有其必要性。

莫伊西洛維奇昨晚表示，他與塞國總統武契奇（Milan Mojsilovic）於首都貝爾格勒（Belgrade）會晤後，已動身前往距離邊界約10公里的塞國城鎮拉斯卡（Raska）。

就在他離開前往邊界不久後，多家塞國親政府媒體播放一則影片，顯示當地傳出槍聲。根據媒體報導，科索沃軍隊昨晚試圖拆除路障時爆發「戰鬥」。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1111226