更多編輯台推薦新聞：
明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨
國際

巴黎庫德族人遭槍殺為何矛頭指向土耳其 看懂法國族群新仇舊恨

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

與科索沃緊張加劇 塞爾維亞總統派參謀首長赴邊界

2022/12/26 21:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝爾格勒26日綜合外電報導）塞爾維亞與鄰國科索沃齟齬不斷，近來又因科索沃北部塞裔為主地區民眾在邊界架設路障，緊張情勢進一步升高，塞爾維亞總統已派遣軍隊參謀首長前往兩國邊界。

法新社報導，今年12月10日，在科索沃北部塞裔為主地區，有數百名塞裔民眾架起路障，癱瘓兩條邊境通道的交通，起因是不滿科索沃警方逮捕了一名塞裔前警員。

科索沃於2008年宣布脫離塞爾維亞獨立，但塞國政府拒絕承認，並且鼓勵留在科索沃境內的12萬塞裔民眾違抗當地政府。

塞爾維亞武裝力量參謀首長莫伊西洛維奇（Milan Mojsilovic）昨天稱「當地（邊界）情勢錯綜複雜」，並稱「塞國軍隊駐守在行政區界」或邊界有其必要性。

莫伊西洛維奇昨晚表示，他與塞國總統武契奇（Milan Mojsilovic）於首都貝爾格勒（Belgrade）會晤後，已動身前往距離邊界約10公里的塞國城鎮拉斯卡（Raska）。

就在他離開前往邊界不久後，多家塞國親政府媒體播放一則影片，顯示當地傳出槍聲。根據媒體報導，科索沃軍隊昨晚試圖拆除路障時爆發「戰鬥」。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1111226

#科索沃
#莫伊西洛維奇
#塞爾維亞
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族